Ministri degli Esteri del G7: nessun cambiamento di posizione su Taiwan

Nella dichiarazione congiunta diffusa al termine dei due giorni di colloqui tra i ministri degli Esteri del G7 a Karuizawa, in Giappone, i capi della diplomazia dei principali paesi industrializzati hanno convenuto nel continuare a fornire il massimo sostegno all'Ucraina. Altri temi chiave della riunione hanno riguardato la Cina, Taiwan e la cooperazione con i cosiddetti paesi del Sud del mondo.

Ucraina: G7 promette di intensificare le sanzioni contro la Russia

I ministri degli Esteri riuniti in Giappone si impegnano a intensificare le sanzioni contro la Russia e a "sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario" avvertendo Mosca della "gravi conseguenze" a cui andrà incontro se dovesse usare armi nucleari. “Condanniamo la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale. La Russia deve ritirare immediatamente e senza condizioni tutte le sue forze e le sue attrezzature dall'Ucraina”. "Non può esserci impunità per i crimini di guerra e altre atrocità come gli attacchi della Russia contro i civili e le infrastrutture civili", hanno affermato.

Nella dichiarazione viene inoltre annunciato che i Paesi che aiutano la Russia a portare avanti la guerra in Ucraina "affronteranno gravi costi". A queste "terze parti" arriva l'esortazione di "cessare l'assistenza alla guerra della Russia altrimenti affronteranno gravi costi". Dal G7 giunge anche la condanna della minaccia russa di collocare armi nucleari in Bielorussia che viene definita "inaccettabile".

Il G7 considera inoltre l'accordo sui cereali del Mar Nero di massima importanza ed esorta la Russia a non limitarne il periodo di validità.

Nessun cambiamento di posizione su Taiwan

I ministri del G7 insistono sul fatto che "non vi è alcun cambiamento nelle posizioni di base su Taiwan, comprese le politiche dichiarate della Unica Cina", ma si oppongono "alle attività di militarizzazione" di Pechino nel mar Cinese meridionale. Nella dichiarazione al termine dei colloqui le parti hanno ribadito che "non esiste una base legale per le estese rivendicazioni marittime della Cina nel mar Cinese meridionale", manifestando opposizione "alle attività di militarizzazione della Cina nella regione".

Chiesta la fine immediata dei combattimenti in Sudan

Il G7 ha chiesto la fine "immediata" dei combattimenti in Sudan , dove gli scontri tra l'esercito regolare e le forze paramilitari hanno ucciso quasi 200 persone da sabato. "Esortiamo tutte le parti a porre immediatamente fine alla violenza, ad allentare le tensioni e a ripristinare il governo civile in Sudan", hanno affermato i capi della diplomazia dei principali paesi industrializzati.

Stop al divieto per le donne afghane di lavorare per l'Onu

I ministri degli Esteri del G7 hanno chiesto la revoca "immediata" del divieto "inaccettabile" per le donne afghane di lavorare per le organizzazioni non governative e le Nazioni Unite imposto dal governo talebano in Afghanistan. Condannano, inoltre, "le sistematiche violazioni dei diritti umani delle donne e delle ragazze e la discriminazione nei confronti dei membri delle minoranze religiose ed etniche" da parte delle autorità talebane.

La Nord Corea si astenga da nuovi test nucleari

I ministri chiedono alla Corea del Nord di "astenersi" da ulteriori test nucleari e lanci di missili balistici e annunciano una risposta "severa". "Chiediamo alla Corea del Nord di astenersi da qualsiasi altra azione destabilizzante o provocatoria, inclusi ulteriori test nucleari o lanci che utilizzano la tecnologia dei missili balistici", hanno affermato in una nota. "Tali azioni devono essere affrontate con una risposta internazionale rapida, unita e solida, che includa ulteriori e significative da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".