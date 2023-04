Mirella Giai è morta oggi a Rosario all'età di 93 anni

Mirella Giai si è spenta nella sua Rosario, in Argentina. Ad agosto avrebbe compiuto 94 anni. L’ex politica italiana era figlia del comandante partigiano Giai, emigrato in Sud America e rientrato nel 1943 per combattere la guerra nelle Brigate Garibaldi del Piemonte e successivamente di nuovo emigrato con la famiglia a Rosario, dove Mirella viveva.

Dopo anni di militanza nell’associazionismo legato al Partito Comunista Italiano, operò nel periodo della dittatura argentina di Jorge Rafael Videla con il Console d'Italia Enrico Calamai nell'assistenza all'espatrio di centinaia di italiani, che furono così sottratti al triste destino di quelli che poi sarebbero stati chiamati i “desaparecidos”.

Alle elezioni del 2006 si candidò al Senato in Sud America per la coalizione di centrosinistra “L’Unione”, ma venne battuta per soli 67 voti da Edoardo Pollastri.

Aderì poi al Movimento Associativo Italiani all'Estero (Maie), venendo ricandidata sempre in America meridionale alle elezioni del 2008, in cui venne eletta senatrice.

Molti quelli che hanno voluto omaggiare pubblicamente il suo impegno. “Mirella era una emigrata italiana che ha dedicato tutto la sua vita a lottare per gli italiani nel mondo e i loro discendenti. Ho avuto l’onore di essere stato candidato con lei alle elezioni politiche del 2008, in occasione delle quali siamo stati eletti io deputato e lei senatrice. La comunità italiana in Sud America ha perso una grande donna, amata, rispettata, e con un idealismo ammirevole", così la ricorda Ricardo Merlo, presidente del Maie.

“Oggi è una giornata triste per gli italiani in Argentina e per il Senato della Repubblica che, alle prime ore del giorno, hanno perso una delle donne simbolo della nostra emigrazione”, afferma il senatore Pier Ferdinando Casini, “Fino agli ultimi istanti il suo impegno e il suo lavoro sono sempre stati tesi a difendere i migliori valori dell'Italia, quelli che l'hanno caratterizzata negli anni della militanza politica

“Ebbi modo di conoscerla bene nel corso della prima campagna elettorale della neonata circoscrizione estero, entrambi candidati (lei al Senato, io alla Camera) nelle file dell'Unione", ricorda invece il deputato eletto in Sudamerica per il Partito Democratico Fabio Porta, ”Ho mantenuto con lei un rapporto di grande stima e ammirazione, incontrandola più volte nel corso del mio mandato parlamentare ogni qualvolta mi recavo a Rosario, dove viveva con la sua famiglia. La comunità degli italiani all'estero perde un riferimento importante ed è significativo che lei, figlia di un partigiano, ci abbia lasciato a pochi giorni dalla festa che più amava, quella della liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo".

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha voluto esprimere il suo cordoglio: “Ho appreso la notizia della scomparsa di Mirella Giai, senatrice nella XVI legislatura, rappresentante della comunità di italiani in America Latina. Sono certo che la memoria del coraggio mostrato nella difesa dei suoi connazionali nel periodo della dittatura in Argentina e del suo impegno sempre rinnovato al servizio degli italiani all'estero resteranno vivi”.