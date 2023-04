Montecarlo, Berrettini soffre ma batte Cerundolo e stacca il pass per gli ottavi

Nel giorno del suo compleanno, 27 candeline, il tennista romano riesce a staccare il pass per gli ottavi del Master 1000 di Montecarlo battendo Francisco Cerundolo, al termine di una partita epica, tre set pesantissimi 5/7-7/6-6/4, durati due ore e tre quarti. In vantaggio 5-0 nel primo set, ad un certo punto sprofonda in un buco nero e consegna letteralmente il set nelle mani dell'argentino, che effettua una rimonta pazzesca. Inizialmente Cerundolo era quasi incapace di reagire di fronte ai suoi aces e ai suoi vincenti di dritto, ma quando Matteo colleziona una serie di errori e perde sette game di fila, anche l'argentino si risveglia. Arriva lo scatto d'orgoglio per l'azzurro, che non si perde d'animo, e con una serie di servizi e diritti recupera il secondo set al tie break, lasciando un solo punto all'avversario. Nel terzo set, il punto di svolta arriva con il break sul due pari, Berrettini chiude al primo match point, anche grazie a un nastro "amico". Domani agli ottavi incontrerà il Holger Rune, che ha battuto in due set Thiem. Il danese, considerato il bad boy danese, lo scorso autunno aveva stupito il tennis internazionale, ma quest'anno non è apparso poi così incontenibile.