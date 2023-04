Mosca: alle stazioni della metropolitana compaiono banchi mobili d’arruolamento nell’esercito

Nei pressi delle stazioni della metropolitana di Mosca sono comparsi punti mobili per arruolamento di contrattisti per la guerra in Ucraina. Secondo alcuni media locali, il governo di Mosca dovrebbe arruolare 27mila militari a contratto per la guerra in Ucraina e, nel caso l’obiettivo non fosse raggiunto, la quota sarebbe rimpiazzata dai militari di leva.

Agli interessati che passano vicino ai banchi vengono distribuiti volantini promozionali che specificano i vantaggi materiali del servizio militare a contratto nella zona di guerra in Ucraina, a partire dallo stipendio, indennità diaria, benefici sociali ecc.

L’età minima d’arruolamento è di 18 anni, mentre non c’è un limite massimo.

Non è chiaro se i banchi del genere siano direttamente riconducibili e siano direttamente sponsorizzati del Ministero della Difesa russo.

I banchi, per il momento, operano solo a Mosca tuttavia l’arruolamento è anche rivolto a cittadini di altre regioni che si trovano a Mosca e a cittadini stranieri.