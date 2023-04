Darya Trepova resterà in carcere, fermo tramutato in arresto per l'attentato in cui è morto Tatarsky

Si è svolta a porte chiuse a Mosca l'udienza preliminare a carico di Darya Trepova, accusata di terrorismo in relazione all'esplosione che ha ucciso il blogger Maksim Fomin, alias di Vladlen Tatarsky, domenica scorsa.

È stato distribuito un video in cui Trepova viene scortata in un aeroporto e poi in aula del tribunale Basmanny. L'arresto di Trepova è stato confermato per due mesi, come misura preventiva, fino al due giugno. Lo riferisce dall'aula il corrispondente di Ria Novosti. "Il tribunale ha deciso di accogliere la richiesta degli inquirenti di tenere Trepova in custodia cautelare per un periodo di due mesi, fino al 2 giugno 2023", ha affermato il giudice.

Oltre al terrorismo, la donna 26enne è stata accusata di "porto illegale di ordigni esplosivi". La 26enne fermata per la morte del blogger russo Vladlen Tatarsky, ucciso dall'esplosione di una bomba in una statuetta in un caffè di San Pietroburgo, è accusata di "crimini ai sensi della parte 3 dell'articolo 205 del codice penale russo (attacco terroristico commesso da un gruppo organizzato che ha provocato la morte intenzionale di una persona) e la parte 4 dell'articolo 222.1 (acquisizione, deposito, porto e trasporto illegali di esplosivi e ordigni esplosivi in un gruppo organizzato)".

Nell'attentato in un caffè, usato per eventi legati ai gruppi sostenitori della guerra totale con l'Ucraina, sono rimaste ferite oltre 30 persone.