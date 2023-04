Mosca, mandato d'arresto per il capo dell'intelligence militare ucraina

Un tribunale di Mosca ha emesso un mandato di arresto nei confronti del capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, accusandolo di aver organizzato "attacchi terroristici" in territorio russo, secondo quanto riferito da Ria Novosti, agenzia stampa di Stato. A Budanov sono addebitati reati legati al terrorismo e al contrabbando di armi. Il dispositivo è stato emesso "in contumacia", in un'apparente ammissione che Budanov non possa essere arrestato immediatamente.

Dall'inizio del conflitto in Ucraina lo scorso anno, una serie di esplosioni ha colpito infrastrutture russe, depositi di armi e strutture militari. La Russia ha accusato l'Ucraina di molti degli attacchi, mentre Kiev non ha né confermato né smentito il suo coinvolgimento. Il servizio di sicurezza federale russo (Fsb) aveva in precedenza indicato Budanov come il mandante dell'attentato che lo scorso ottobre ha danneggiato il ponte di Kerch, che collega la Russia all'annessa penisola ucraina della Crimea. La Russia ha anche incolpato le spie ucraine per gli attentati che hanno ucciso Darya Dugina, figlia e seguace del filosofo ultranazionalista Aleksandr Dugin e il blogger militare Maxim Fomin (noto come Vladlen Tatarsky)

Budanov ha reagito con ironia al mandato di cattura: "Sapete da quanto tempo lavoro ed è stato in qualche modo frustrante che non ci fossero decisioni [della Russia] nei miei confronti. Sono contento. Questo è un buon segnale del nostro lavoro, prometto di lavorare ancora meglio", ha dichiarato a Ukrainska Pravda.