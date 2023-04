MotoGp, a Jerez in Spagna Bezzecchi difende la posizione di leader

Per il quarto appuntamento stagionale il motomondiale torna in Europa per disputare il Gran Premio MotoGP Guru by Gryfyn de España sul circuito di Jerez de la Frontera, uno dei tracciati più popolari del Campionato, in programma domenica 30 aprile alle ore 15:00, con la Sprint Race sabato sempre alle 15.00. Marco Bezzecchi prova a rimanere in testa al campionato con la sua Ducati, ma c’è lotta tra i piloti in sella alle moto di Borgo Panigale, a cominciare dal campione iridato in carica Francesco Bagnaia a -11 in classifica e chiamato al riscatto dopo le cadute d i Termas de Rio Hondo e Austin , dopo il debutto vincente nel Gran Premio del Portogallo, da un recuperato Enea Bastianini che ha superato i controlli medici, dopo l'incidente subito a Portimao, che gli ha procurato una frattura alla scapola, e a Luca Marini, il 25enne di Urbino è pronto a riconfermarsi nelle posizioni di vertice dopo aver conquistato il primo podio in top class nel GP delle Americhe sempre in sella a una Ducati. Fuori invece Marc Marquez. Il pilota spagnolo, che si era fratturato il primo metacarpo della mano destra nell'incidente con Oliveira al via del GP del Portogallo.

gettyimages Francesco Bagnaia

Il programma delle gare Oggi le prove FP1 Moto2: 9:50-10:30 FP1 MotoGP: 10:45-11:30 FP2 Moto3: 13:15-13:50 FP2 Moto2: 14:05-14:45 FP2 MotoGP: 15:00-16:00 Sabato 29 aprile FP3 Moto3: 8:40-9:10 FP3 Moto2: 9:25-9:55 FP3 MotoGP: 10:10-10:40 Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30 Qualifiche Moto3: 12:50-13:30 Qualifiche Moto2: 13:45-14:25 Sprint MotoGP: 15:00 Domenica 30 aprile Warm-Up MotoGP: 10:45-10:55 Gara Moto3: 12:00 Gara Moto2: 13:15 Gara MotoGP: 15:00

gettyimages Marco Bezzecchi

Bezzecchi: "Tracciato che mi piace" "L'ultima gara ad Austin non è stata di certo la migliore ma nemmeno la peggiore. Ho portato a casa dei punti ma ho avuto qualche difficoltà. Su questo circuito, invece, ho collezionato tre podi nelle classi minori, è un tracciato che mi piace. Non so cosa aspettarmi qui in Spagna. Il circuito mi piace molto, il meteo è buono, non vedo l'ora di correre con questa nuova moto qui, con la Ducati. Sono in testa al campionato, c'è una bella atmosfera nella nostra scuderia, stiamo facendo un ottimo lavoro, sta andando tutto bene, la squadra, i tecnici, tutto sta andando per il meglio. La tendenza è positiva, serve continuare così e portare a casa buone gare". Così Marco Bezzecchi, nella conferenza stampa di presentazione del GP di Spagna. "Valentino Rossi è in arrivo qui da noi. Potrà aiutarci in tanti modi. Ha tutta l'esperienza del mondo e questo può aiutarci sicuramente" ha concluso l'attuale leader della classifica.

gettyimages Marc Marquez

Marquez "Speravo di tornare a Jerez, ora Punto Le Mans” "Ho fatto di tutto per essere qui a Jerez, ma tre equipe mediche mi hanno detto che non era possibile. Il rischio di una botta e di una nuova operazione era altissimo". Così Marc Marquez facendo il punto sulle sue condizioni fisiche. "Dall'inizio i dottori mi hanno detto che servivano da 6 a 8 settimane per recuperare. Io ho provato a tornare in 4 settimane, ma mi avevano avvisato...". ha aggiunto l'otto volte campione del mondo. Poi Marquez si è espresso sul doppio long lap penalty che lo Steward Panel gli ha comminato dopo l'incidente con Oliveira: “La domenica di Portimao mi hanno dato una penalità corretta, perché ho fatto un errore, poi due giorni dopo hanno cambiato e il team ha fatto appello”

gettyimages Enea Bastianini