Moto GP Stati Uniti, terza tappa del Mondiale: Bagnaia in pole con il record della pista

Fiato sospeso. Questo di Austin sarà un Gran Premio tutto da seguire.

Pecco Bagnaia su Ducati conquista la pole position ad Austin con il tempo record di 2:01.892: con lui in prima fila anche Rins e Marini. 4° Alex Marquez, 5° Bezzecchi e 6° Aleix Espargaró. Chiudono la top ten Quartararo, Vinales, Zarco e Miller. Il pilota della Ducati non perde la calma quando Alex Marquez vuole la sua scia a tutti i costi e firma il record della pista e la sua prima pole stagionale. Sorprende Rins, secondo con la Honda LCR davanti alle altre Ducati di Marini, Marquez e Bezzecchi. Quartararo è settimo, in mezzo alle due Aprilia di Aleix Espargaro e Vinales.

Questa la griglia di partenza del Gran Premio delle Americhe: 1 Bagnaia, 2 Rins, 3 Marini, 4 A. Marquez, 5 Bezzecchi, 6 A. Espargaro, 7 Quartararo, 8 Vinales, 9 Zarco, 10 Miller, 11 Binder, 12 Martin, 13 Mir, 14 Morbidelli, 15 Oliveira, 16 Di Giannantonio, 17 Nakagami, 18 Pirro, 19 R. Fernandez, 20 A. Fernandez, 21 Bradl, 22 Folger.

Gara sprint alle 22.