MotoGp, Spagna: la pole va a Espargaro su Aprilia. Quinto Bagnaia, tredicesimo Bezzecchi

La prima posizione, tra le mura di casa di Jerez, parla spagnolo. Aleix Espargarò, in sella all'Aprilia, ha ottenuto il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp di Spagna della classe MotoGp e partirà quindi in pole position. Secondo miglior tempo per l'australiano Jack Miller (Ktm) a 0.221, terzo lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 0.242, quarto Brad Binder (Ktm) a 0.316, quinto Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale a 0.341.