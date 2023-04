Musetti supera 7-6 6-0 Kecmanovic, ora sfida tutta italiana contro Nardi

Nel match di primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, il carrarese Lorenzo Musetti ha battuto il serbo Kecmanovic in due set con il punteggio di 7-6, 6-0. L'azzurro ha interrotto la sua striscia negativa con una vittoria netta. Il primo set l'italiano l'ha vinto al tiebreak, secondo set tutto in discesa, infatti l'azzurro ha cambiato marcia e si è rivisto il Musetti della scorsa stagione. Musetti ha servito il 63% di prime palle, mentre il suo avversario si è fermato al 53%, il servizio non ha funzionato per il serbo. Nel ranking ATP, Musetti è n.19 dal 9 Gennaio 2023.

Ora al secondo turno Musetti incontrerà Il 19enne Luca Nardi, numero 159 del ranking, che ha superato il monegasco Valentin Vacherot, numero 357 della classifica Atp, con il punteggio di 7-5 7-5. Un derby che potrebbe regalare un terzo turno con il serbo Novak Djokovic, ma il numero 1 del tennis mondiale deve prima superare il russo Gakhog. Tutti gli italiani scesi in campo passano il primo turno: 4 vittorie su 4.