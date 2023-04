Nato e difesa nazionale, 10mila militari in Sardegna: mega esercitazioni militari nell'isola

Centinaia di mezzi terresti, compresi i carri armati Leopard 2, navi e aerei di 23 nazioni, tutte e tre le forze armate italiane in campo, 10mila tra militari e civili impegnati: fino alla fine di maggio la Sardegna sarà ancora una volta al centro delle manovre di guerra simulata. E i movimenti no war e indipendentisti sono tornati in piazza contro i 'giochi di guerra', con un corteo vicino alla base aerea di Decimonannu: "combattiamo insieme per una Sardegna Libera" hanno scritto sullo striscione che apriva la manifestazione chiedendo la "cacciata" delle basi militari.