'Ndrangheta, maxi blitz della polizia: 62 arresti a Catanzaro

Una maxi operazione della Polizia ha portato all’esecuzione di 62 ordinanze di custodia cautelare a Catanzaro. Coinvolti, in particolare, gli appartenenti alla criminalità rom stanziale che opera nei quartieri sud della città calabrese.

Indagato anche un agente di polizia penitenziaria: in servizio presso la casa circondariale Ugo Caridi, si sarebbe reso disponibile nei confronti di alcuni indagati, per veicolare messaggi e direttive in entrata ed in uscita dall'istituto penitenziario.

Le accuse per gli indagati sono, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, furto, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, per la maggior parte aggravati dal metodo mafioso, ed altri gravi reati, avvenuti nel capoluogo di regione.

Nell’ordinanza è stata ritenuta “ la gravità indiziaria, tra l’altro, per reati contro il patrimonio, tra i quali furti propedeutici alle attività estorsive, estorsione, oltre che spaccio e traffico di sostanze stupefacenti”.

Sono state così portate alla luce dalle indagini sia la struttura che il modus operandi di due diverse associazioni a delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti di varia tipologia, principalmente cocaina.

La prima si serviva di canali di approvvigionamento della droga mediante fornitori della provincia di Reggio Calabria e di Crotone. L’attività di spaccio diffuso era gestista dall’interno di un’abitazione - continuamente presidiata e resa sicura da sistemi di videosorveglianza – individuata, dal sodalizio, come base operativa per la detenzione, l’occultamento, la preparazione, il confezionamento e lo smercio della sostanza stupefacente.

La seconda associazione criminale, caratterizzata da una struttura a base familiare, secondo la Polizia sarebbe operante tra le province di Catanzaro e Crotone, nel territorio compreso tra la zona sud est della provincia di Catanzaro e quello confinante crotonese, comuni di Steccato di Cutro (KR) e Cutro (KR) compresi.

L’operazione è stata definita dal sottosegretario Ferro all’Interno come “duro colpo” e “ha evidenziato la leadership criminale delle cosche del Crotonese sulle consorterie del capoluogo, ma soprattutto il coraggio di alcuni imprenditori di rompere il muro di omertà, denunciando le richieste estorsive e affiancandosi allo Stato''.

Parole che riprendono quelle del Prefetto Francesco Messina, che ha dichiarato alla stampa: “L'indagine, complessa, ha degli aspetti di novità laddove ha messo in evidenza la sorprendente capacità della ndrangheta isolitana di gestire un pericolosissimo conflitto con gli odierni indagati, giungendo a una soluzione salomonica che ha consentito, in parte, alle ‘ndrine cutresi e catanzaresi coinvolte di mantenere la leadership criminale sull'agguerrita organizzazione mafiosa colpita dalle indagini della Polizia di Stato, coordinata dalla DDA di Catanzaro".

"E, d'altro canto - ha proseguito Messina - le investigazioni hanno finalmente dato atto, fortunatamente, della capacità e del coraggio di una parte degli imprenditori estorti di reagire alle imposizioni estorsive dei clan investigati, sottraendosi e reagendo, in modo virtuoso, alle consuete logiche omertose".

"Non esistono fortini inespugnabili, avevo scritto un anno fa riferendomi agli insediamenti criminali nella zona sud della città, e il procuratore Gratteri e le forze di polizia lo stanno dimostrando con i fatti", è il commento di Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro dopo l'operazione anti-ndrangheta. “Impressiona molto la metodologia di stampo mafioso- ha continuato il sindaco - che è stata rilevata dagli inquirenti e la stretta relazione con il mercato della droga”.