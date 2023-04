"Nessun lancio" per Starship, così Elon Musk twitta il fallimento della partenza prevista

Non sarà sicuramente possibile riprovare prima di 48 ore, ma ancora non si conosce una data per un nuovo tentativo.

Il lancio era in programma da Boca Chica, una piccola località in Texas a pochi chilometri di distanza dalla costa del Golfo del Messico.

Niente da fare, tutto rimandato. Era previsto per oggi il test in volo di Starship, il più grande sistema di trasporto spaziale riutilizzabile, realizzato da SpaceX e destinato alla Luna e a Marte .

Problema dunque al booster “Super Heavy” che con la sua enorme potenza ha il compito di spingere l'astronave Starship fuori dall'attrazione gravitazionale terrestre.

Assemblato sulla rampa raggiunge un altezza complessiva di 120 metri ed è il razzo più grande e potente mai realizzato dall'uomo. La sua caratteristica è di poter essere completamente “riciclato”, entrambi i componenti infatti sarebbero in grado di riatterrare e di venire impiegati nuovamente in missioni future anche se in questo caso non avverrà così.

Super Heavy e la Starship, una volta separatisi, dovrebbero simulare il rientro, finendo nell'oceano. La società di Musk, SpaceX, ha un approccio empirico nello sviluppo della tecnologia. Il fallimento è contemplato nel processo di sperimentazione, ed è usato come occasione per raccogliere nuovi dati e migliorare le missioni successive. E spesso tutto lascia pensare che questi “tentativi” roboanti siano anche utili soprattutto a tenere alta l'attenzione e ad alimentare finanziamenti. Tanta pubblicità a costi bassi.

Altri esemplari del Super Heavy e della Starship, anche con stati di evoluzione superiori, sono già pronti per raccogliere il testimone in futuri tentativi di lancio. La Starship dovrebbe essere il lander che riporterà l'uomo sulla Luna.