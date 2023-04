Murdoch non si risposa più: a 92 anni rompe il fidanzamento con Ann Smith

Ma Vanity Fair, citando fonti anonime vicine a Murdoch, dice ora che i piani per il matrimonio sono stati saltati improvvisamente. Il miliardario australiano - secondo queste indiscrezioni - si sarebbe sentito a disagio per le “idee evangeliche” della 66enne Smith. La cerimonia era stata programmata per l'estate , un anno dopo il divorzio di Murdoch dalla sua quarta moglie, la modella Jerry Hall.

Murdoch, secondo Forbes avrebbe un impero mediatico che comprende The Wall Street Journal, Fox News e altri influenti organi di stampa, che vale oltre 20 miliardi di dollari.

Appena il mese scorso si era detto entusiasta della relazione. La coppia si era incontrata lo scorso anno a un evento nel vigneto del magnate in California. "In prospettiva, non è il mio primo rodeo", aveva detto Smith, "avvicinarsi ai 70 significa essere nell'ultima metà. Ho aspettato il momento giusto. Gli amici sono felici per me".

Murdoch, che ha sei figli, è stato sposato per la prima volta con Patricia Booker, un'assistente di volo australiana, dalla quale ha divorziato alla fine degli anni '60. Lui e la sua seconda moglie, Anna Torv, giornalista, sono stati insieme più di 30 anni prima di divorziare nel 1999. Il suo terzo matrimonio con Wendi Deng è terminato nel 2013.