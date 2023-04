Novak Djokovic sempre sul gradino più alto, Sinner stabile all'ottavo posto. Italia con 20 top 200

Poche variazioni nella Top 20 dei Pepperstone ATP Rankings. Novak Djokovic sempre in testa davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz, segue il russo Daniil Medvedev che scavalca il norvegese Casper Ruud e torna al terzo posto. L'altoatesino Jannik Sinner resta il migliore degli azzurri al numero otto. Frances Tiafoe eguaglia il best ranking (11) come Lorenzo Musetti (18).

Rientra tra i primi 20 il croato Borna Coric, ne esce lo spagnolo Pablo Carreno Busta che vede uscire dalla sua classifica i punti della finale di Barcellona di un anno fa persa contro l'amico Alcaraz. Fra i primi 50, chi guadagna più posizioni è il serbo Dusan Lajovic (40, +24) grazie al titolo conquistato a Banja Luka in finale su Andrey Rublev. L'Italia torna ad esprimere venti Top 200: è la nazione che ne ha di più, insieme a USA e Francia. Un traguardo che matura grazie al rientro fra i primi 200 di Flavio Cobolli, risalito di venti posizioni fino alla numero 182 grazie ai quarti di finale all'Atp 250 di Monaco di Baviera, i primi in carriera nel circuito maggiore. Matteo Berrettini sale di un gradino ed è 21esimo, Lorenzo Sonego fa due passi indietro e si attesta 47esimo. Fabio Fognini (127) che non può più conteggiare nella sua classifica i 90 punti della semifinale di Belgrado dell'anno scorso.