Il boss evaso con le lenzuola dal carcere: due arresti: anche una guardia penitenziaria

Raduano è un elemento di spicco del clan dei Montanari, egemone nel territorio pugliese e non solo. Come spiegato a febbraio da Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria, l'uomo era "detenuto in regime di 416 bis (associazione di tipo mafioso) per omicidio, violazione della legge sulle armi e molto altro".

I due arresti arrivano a pochi giorni dalla visita a Badu 'e Carros della commissione Giustizia della Camera, dopo le denunce dei sindacati per i problemi di sicurezza e carenze di organico.

Nei giorni successivi alla fuga le polemiche sono state, infatti, feroci e il Sappe aveva reso noto come, in diverse occasioni, avesse segnalato "la carenza di personale di polizia penitenziaria che impedisce di assicurare una scrupolosa vigilanza in visione della tipologia di detenuti reclusi nell'istituto di Nuoro".