World Aquatics esaminerà la riammissione degli atleti russi e bielorussi alle gare internazionali

World Aquatics, la federazione internazionale degli sport acquatici, ha annunciato che formerà un gruppo di lavoro per valutare la riammissione degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali, purché gareggino in modo neutrale. In attesa delle conclusioni degli esperti, che dovranno essere presentate il prossimo luglio in occasione della riunione dell'ufficio federale, gli sportivi di Mosca e Minsk non potranno partecipare a nessuna gara, inclusi i campionati di nuoto previsti a Fukuoka, in Giappone, tra il 14 e il 30 luglio prossimi. World Aquatics, la nuova denominazione della federazione degli sport acquatici che sostituisce l'ex Fina, ha fatto sapere di sposare appieno la posizione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), che ha diffuso una serie di raccomandazioni attraverso cui si invita a riammettere gli sportivi di Mosca e Minsk. Tra gli sport olimpici che hanno già applicato queste direttive ci sono tennis tavolo, scherma, judo e taekwondo. "L'ufficio del World Aquatics ha approvato la creazione di un gruppo di lavoro per esplorare un potenziale percorso di partecipazione degli atleti con passaporto di Russia e Bielorussia nei futuri eventi acquatici internazionali in quanto sportivi neutrali e individuali", si legge in un comunicato diffuso mercoledì.

"Il gruppo di lavoro, composto da atleti e rappresentanti della comunità acquatica, si metterà all'opera immediatamente per sviluppare le raccomandazioni da parte di World Aquatics", ma avrà tempo fino a luglio per sottoporre le sue conclusioni alla prossima assemblea federale. Come sottolineato sempre nella nota di World Aquatics, la città di Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan, che nel 2021 aveva ospitato i campionati europei di nuoto in vasca corta, "l'anno scorso è stata privata del diritto di ospitare anche i mondiali, e al suo posto per ospitare l'evento è stata designata Melbourne. Sempre Kazan è stata rimpiazzata da Singapore in quanto città ospitante dei campionati acquatici mondiali del 2025. Nel 2022 inoltre World Aquatics ha sospeso per nove mesi Evgeny Rylov, vincitore della medaglia d'oro olimpica, per avere partecipato a un raduno in sostegno alla campagna militare della Russia in Ucraina".