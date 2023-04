Nuova scossa di terremoto nella zona di Umbertide, con magnitudo 3.3

Per precauzione sono state evacuate le scuole del paese.

Una nuova scossa di Terremoto in Umbria, nella zona di Umbertide, avvertita anche a Perugia. Nessun danno ma tanta paura: è la stessa zona già colpita dal sisma lo scorso 9 Marzo, ma al momento non si registra nessun danno.

Vigili del fuoco sotto il campanile pericolante di Pierantonio, frazione di Umbertide in provincia di Perugia 10 marzo 2023

Il 9 Marzo, le forti scosse nella stessa zona

La scossa più forte era arrivata in serata alle 20.08, con magnitudo 4.5, epicentro a pochi chilometri da Umbertide. Come la prima dello sciame sismico, quella delle 16.05 di magnitudo nella 4.3, che aveva portato le persone a riversarsi in strada. Tra le zona più colpite, Pian d'Assino e Pierantonio.



Ma con danni, comunque per la maggior parte lievi. Una cinquantina di persone furono evacuate dalle proprie case dichiarate inagibili.