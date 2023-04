Nuovi segreti dai "leaks" di Teixeira: sugli USA altri palloni spia cinesi

I funzionari dell'Intelligence statunitense erano a conoscenza di ulteriori palloni spia cinesi oltre a quello che ha attraversato gli Stati Uniti a gennaio e febbraio , secondo un rapporto del Washington Post .

Le informazioni sono contenute nei documenti diffusi nella chat per gamers Disocord, dal sospetto leaker Jakc Teixeira , un membro della Massachusetts Air National Guard, arrestato giovedì in relazione alla fuga di notizie e accusato di aver violato l'Espionage Act.

Il WaPo scrive che il pallone abbattuto era uno degli almeno tre di cui le agenzie di intelligence erano a conoscenza. Uno degli altri due ha sorvolato delle portaerei statunitense nell'Oceano Pacifico e l'altro si è schiantato nel Mar Cinese Meridionale, secondo un documento top secret che non menzionava le date di lancio dei palloni.

Le agenzie di intelligence si riferiscono al pallone che ha attraversato il paese prima di essere abbattuto come Killeen-23. I documenti esaminati dal Post menzionano anche palloni denominati Bulger-21 e Accardo-21, ma non chiariscono se questi siano rispettivamente quelli che hanno sorvolato la portaerei e si sono schiantati in mare.

Un documento prodotto dalla National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) afferma che Bulger-21 trasportava apparecchiature di sorveglianza durante la circumnavigazione del mondo da dicembre 2021 a maggio 2022. Accardo-21 trasportava apparecchiature simili e un sensore "gimbaled" rivestito di alluminio.

Il documento include un'immagine che sembra collegare Bulger-21 a una delle sei società cinesi che gli Stati Uniti hanno sanzionato a febbraio per aver sostenuto il programma di palloncini spia del governo cinese, ha riferito il giornale americano.

Killeen-23 invece conteneva un piatto parabolico, più sensori non identificati e una possibile antenna ad albero, ma il governo non ha "immagini della parte inferiore del carico di Killeen-23 da analizzare".

Il Dipartimento della Difesa e l'Ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale hanno rifiutato di commentare il rapporto.

I repubblicani hanno criticato l'amministrazione Biden per il ritardo nell'abbattimento del pallone a febbraio, sostenendo che ha permesso alla Cina di continuare a spiare gli Stati Uniti.