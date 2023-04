Nuovo patto di stabilità e le contraddizioni della politica economica europea

La commissione UE ha presentato la riforma del patto di stabilità. Restano i limiti del 3% (rapporto deficit/Pil) e 60% (rapporto debito/Pil), ma si riconosce flessibilità alle modalità di rientro dei conti pubblici verso questi parametri. Qualora poi non venissero rispettate le nuove formule di bilancio, le sanzioni stavolta scatterebbero in modo automatico. La Germania voleva molta più attenzione ai conti, l’Italia maggiore flessibilità. Alla fine, ne è uscita questa via di mezzo. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Sabella, direttore di Oikonova.

Sabella, cosa dire della proposta avanzata dalla Commissione europea in merito alle nuove regole di bilancio?

La riforma del patto di stabilità è un passaggio obbligato. Nel senso che l’Europa – in quanto Unione di 27 stati membri – si dà delle regole comuni. Queste regole erano state precedentemente sospese, per via dell’emergenza pandemica, e ora vengono reintrodotte in una nuova forma che prevede percorsi più flessibili per ridurre i debiti più alti, come quello italiano. I tempi potrebbero essere lunghi: 4 anni dalla comunicazione della Commissione, più altri 3 in caso di riforme sulla sostenibilità dei conti o investimenti in difesa, tecnologia e transizione ecologica. Da questo punto di vista, vedo un intento di mediazione importante per superare quelle rigidità con cui, più o meno 10 anni fa, è stata gestita la crisi del debito e i suoi casi più eclatanti, Grecia e Spagna. Vedo però un’Europa che non ha le idee chiare su ciò che sta avvenendo nel mondo e che, come al solito, si muove molto lentamente e in modo molto contradditorio. In questa fase, stiamo rischiando molto.

A cosa si riferisce?

Comprendendo, come ho detto pocanzi, il bisogno dell’UE di ridarsi nuove regole per la convivenza dei 27 stati membri, mi sfugge invece il motivo per cui, dalla discussione economica a Bruxelles, resti ancora fuori il tema degli investimenti pubblici. La Cina vive di investimenti pubblici e gli USA, in questa fase, hanno messo sul piatto 400 miliardi di dollari a sostegno delle imprese (Inflaction Reduction Act) per contrastare l’inflazione e per quella che noi chiamiamo Transizione ecologica ed energetica, cioè a sostegno delle imprese per la loro riconversione. Come al solito, noi teorizziamo e parliamo tanto di cose che gli altri fanno. USA e Cina viaggiano verso l’energia rinnovabile e verso l’auto elettrica più velocemente di noi che pensiamo invece di essere gli unici a volere la Transizione.

La programmazione europea è decisamente orientata alla Transizione. Perché secondo lei ci sono queste lentezze a procedere?

Perché l’Europa ancora manca di unità politica, che significa unità di obiettivi e di interessi. In Italia, per esempio, ancora non abbiamo capito che, di fondo, si tratta di una transizione capitalistica: in particolare, i grandi investimenti stanno abbandonando l’oil and gas. Da una parte, quindi, abbiamo una situazione sempre più precaria degli equilibri politici nel mondo – vedi guerra in Ucraina – perché quei Paesi che dipendono dalle esportazioni di commodities sono in subbuglio; dall’altra, la trasformazione dell’industria va seguita e accompagnata. L’Europa lo fa con la rigidità delle regole, USA e Cina lo fanno investendo nell’economia. È chiaro che così si resta indietro e c’è il serio rischio, a questo punto, che succeda ciò che qualche analista aveva previsto a novembre – quando dagli USA era rimbalzata in Europa la novità dell’Inflaction Reduction Act (Ira) – ovvero che le industrie europee potessero pensare di delocalizzare/investire negli USA, come peraltro qualche caso già si sta verificando: il più grande gruppo europeo di rame, Aurubis, sta attualmente costruendo un nuovo impianto nello stato della Georgia; l’azienda chimica Evonik, sta costruendo un nuovo impianto per la produzione dei cosiddetti lipidi farmaceutici in Texas; Audi, Bmw e Siemens Energy stanno esplorando la possibilità di investire negli USA. Insomma, in Europa bisogna rispondere in modo deciso a questo scenario. Altrimenti, ancora una volta, perderemo terreno.

L’Italia, però, è il Paese che più insiste sulla necessità di sostenere le imprese nella transizione…

Si, l’Italia chiede da tempo un nuovo fondo europeo per l’industria green e contro l’inflazione, sulle linee dell’Ira. Detto questo, fino a ieri il governo italiano non mi pare avesse le idee chiare sull’industria green: va bene la battaglia per i biocarburanti, ma c’è qualche ministro che non ha compreso l’irreversibilità della direzione che ha preso l’industria dell’automotive europea, orientata verso la tecnologia elettrica. L’Italia è un grande fornitore di componentistica, le nostre imprese vanno aiutate a capire la transizione. Se dal governo per primi fanno battaglie contro l’auto elettrica, è chiaro che più che aiutare le imprese così le disorientiamo.

A proposito di programmazione europea, cosa dire della discussione attorno ai fondi del Pnrr?

Non è una sorpresa. Ci troviamo a gestire questa montagna di risorse con una pubblica amministrazione lenta e poco efficiente. Lo sapevamo e già abbiamo assistito allo spreco di fondi europei. Ora però il gioco si fa duro perché non ho dubbi sul fatto che e Francia – che insieme a noi sono il cuore dell’industria europea – sapranno sfruttare queste risorse. Noi rischiamo di non stare al passo. Si è detto qualche giorno fa che il governo sta cercando indirizzare verso l'Europa quei progetti che le società controllate dal Tesoro hanno pianificato per i prossimi anni, così da non perdere risorse preziose. Non è un’idea malvagia, ma quello che ci è chiesto è uno sforzo di nuova progettazione.

Perché, secondo lei, la Transizione ecologica ed energetica è una Transizione capitalistica?

Perché come insegnano Luc Boltansky a Parigi e Mauro Magatti a Milano, il capitalismo camaleonticamente si trasforma, alimentandosi e nutrendosi di tutto ciò che incontra sulla sua strada. Una delle ragioni per cui riesce a essere così vitale è la sua sensibilità alle trasformazioni del mondo. Inoltre, è capace di assorbire le critiche e farne benzina per nuovi cicli. L’attuale condizione di trasformazione digitale, energetica ed ecologica è chiaramente una fase di transizione capitalistica. Oggi i codici attorno ai quali il capitalismo sta cambiando pelle sono i due grandi driver dei programmi comunitari europei, in particolare del Green Deal e del Next Generation EU: sostenibilità e digitalizzazione. La forma capitalistica contemporanea tende a riorganizzarsi attorno a queste due polarità. Un po’ come negli anni Ottanta, quando le due parole d’ordine erano liberalizzazione e flessibilità. “Lo sviluppo sostenibile” e “la Transizione ecologica” sono, appunto, il nuovo discorso della legittimazione capitalistica. C’è sempre bisogno di un discorso. E quello della sostenibilità è oggi perfetto. Naturalmente, c’è anche chi ci crede davvero. Ma l’importante è aver trovato una buona ragione per rilanciare la produzione e gli investimenti. A ogni modo, è questo l’inizio di un nuovo ciclo economico. E per questo il sistema si trasforma. Lo abbiamo già visto in altri momenti…

Per esempio?

Nella seconda metà del ‘900 la grande reazione culturale e sociale che c’è stata nei confronti del sistema capitalistico, invece di provocarne il suo crollo, assiste a quello del Muro di Berlino e dell’Unione sovietica. La globalizzazione è la naturale e conseguente espansione della democrazia liberale, del capitalismo e del libero mercato. È così che tra le classi dirigenti d’Occidente ci si era convinti della “fine della storia” per utilizzare le parole di Francis Fukuyama. La crescita sarebbe stata senza fine, almeno questa è stata la narrativa dell’epoca. La crisi del 2008 ci hai poi spiegato che non è finito nulla. Anzi…