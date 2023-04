Ohio, un tredicenne è morto dopo aver partecipato a una "sfida" con farmaci su TikTok

In Ohio un ragazzo di 13 anni è morto a causa di una pericolosa sfida su TikTok che invita i ragazzi ad assumere 12-14 pasticche di un antistaminico da banco per avere allucinazioni. Lo riportano i media americani. Jacob Stevens Greenfield ha perso la vita il 12 aprile dopo essere stato sei giorni attaccato a un respiratore. Il ragazzo ha iniziato ad avere crisi epilettiche subito dopo aver ingerito il farmaco, mentre un amico lo stava filmando.

Il sovradosaggio dell’antistaminico può provocare "gravi problemi cardiaci, convulsioni, coma o persino la morte", ha affermato la Food and Drug Administration statunitense in un avvertimento del 2020 al pubblico sulla micidiale challenge TikTok.

La Food and Drug Administration ha quindi annunciato un'indagine per verificare se ci sono stati altri casi.

In una dichiarazione alla CNN, TikTok ha dichiarato: “Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia. Su TikTok, vietiamo e rimuoviamo severamente i contenuti che promuovono comportamenti pericolosi con la sicurezza della nostra community come priorità. Non abbiamo mai visto questo tipo di tendenza dei contenuti sulla nostra piattaforma e abbiamo bloccato le ricerche per anni per scoraggiare il comportamento imitativo. Il nostro team di 40.000 professionisti della sicurezza lavora per rimuovere le violazioni delle nostre Linee guida della community e incoraggiamo la nostra community a segnalare qualsiasi contenuto o account di cui è preoccupata".

Il produttore del farmaco, ha definito la sfida "pericolosa". "Comprendiamo che i consumatori potrebbero aver sentito parlare di una 'sfida' online che coinvolge l'uso improprio o l'abuso di difenidramina", si legge nella dichiarazione on line. “La sfida, che prevede l'ingestione di quantità eccessive di difenidramina, è una tendenza pericolosa e dovrebbe essere interrotta immediatamente. I prodotti a base di difenidramina devono essere utilizzati solo come indicato dall'etichetta. Stiamo lavorando con TikTok e altre piattaforme social per rimuovere i contenuti che mostrano questo comportamento", ha aggiunto la dichiarazione. "Cercheremo di collaborare in tutto il settore e con le principali parti interessate per affrontare questo comportamento pericoloso".

L’avvertimento della FDA del 2020 affermava che l'agenzia aveva "contattato TikTok e li aveva fortemente esortati a rimuovere i video dalla loro piattaforma e ad essere vigili per rimuovere altri video che potrebbero essere pubblicati".

“La difenidramina è usata per trattare sintomi come naso che cola o starnuti da allergie delle vie respiratorie superiori, raffreddore da fieno o raffreddore comune. È anche disponibile in combinazione con antidolorifici, riduttori di febbre e decongestionanti", ha affermato l'agenzia. Si tratta di un farmaco sicuro ed efficace se usato come raccomandato. Consumatori e genitori dovrebbero conservare i farmaci da banco e medicinali soggetti a prescrizione fuori dalla portata dei bambini, ha aggiunto la FDA.