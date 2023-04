Olocausto: è morto a 103 anni Ben Ferencz, ultimo pm di Norimberga

Ferencz è deceduto venerdì sera in una casa di cura a Boynton Beach, in Florida. "Oggi il mondo ha perso un leader nella ricerca della giustizia per le vittime del genocidio e dei crimini correlati", ha dichiarato da Washington il Museo americano per la memoria dell'Olocausto.

Ferencz aveva 27 anni quando nel 1947 a Norimberga sostenne l'accusa con i componenti degli Einsatzgruppen, unità mobile nazista di sterminio, che operò in Europa orientale con esecuzioni sommari. Furono 22 gli imputati di cui Ferencz ottenne la condanna. Il pm aveva tra l'altro quantificato in un milione le vittime di quella che definì "Shoah per arma da fuoco". Nato in Europa, nella regione dei Carpazi, ed emigrato negli Usa con la famiglia quando aveva soli 10 mesi, Ferencz si laureò in legge ad Harvard e si arruolò nelle forze armate durante la seconda guerra mondiale. Prima di essere nominato pubblico ministero a Norimberga, fece parte di unità combattenti. Nella sua ultima intervista, trasmessa nel maggio dell'anno scorso dalla rete televisiva americana Cbs, aveva definito il presidente russo Vladimir Putin "un criminale di guerra" e aveva affermato che la Russia dovrebbe essere portata davanti alla Corte penale internazionale per l'invasione dell'Ucraina.