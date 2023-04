Ondata di calore record in Asia, sfiorati i 45 gradi in India e in Thailandia

Ondata di calore record in Asia: nelle ultime ore, le temperature in India hanno sfiorato i 45 gradi, così come in altri Paesi dell'area del Sud-Est asiatico. Secondo quanto riferisce la testata The New Indian Express, in sei città del Nord e dell'Est del subcontinente si sono registrate temperature superiori ai 44 gradi, mentre nella capitale Delhi sono stati raggiunti i 40,4. Secondo i meteorologi, il caldo non diminuirà prima del fine settimana.

Nella capitale del Bangladesh, Dhaka, sabato scorso è stata la giornata più calda di oltre mezzo secolo con conseguenze come lo scioglimento dell'asfalto stradale su alcuni percorsi particolarmente esposti. L'ondata di calore non ha risparmiato neanche la Thailandia, dove le temperature nei giorni scorsi hanno già superato i 45 gradi, con previsioni di superare i 50 nella regione di Bangkok. Anche in Myanmar si sono registrati 44 gradi. Anche in una dozzina di province della Cina ci sono stati picchi di calore sopra i 35 gradi. Aprile e maggio sono i mesi più caldi dell'anno nell'Asia del Sud, prima dell'inizio dei monsoni, ma il riscaldamento climatico e gli elevati livelli di inquinamento atmosferico nelle aree urbane stanno rendendo la situazione sempre più insostenibile.