Massacro in Burkina Faso: 136 uccisi da uomini in uniforme militare, donne e bambini tra le vittime

Sarebbero almeno 136 le persone uccise nel massacro compiuto, lo scorso 20 aprile nel villaggio settentrionale di Karma in Burkina Faso, da uomini armati, vestiti con uniformi militari, secondo un conteggio effettuato dall'organizzazione non governativa Cisc con sede nel Paese africano. Ieri la giunta militare ha condannato la strage, parlando di "atti barbari" e sollecitando indagini in merito.

Un procuratore locale ha denunciato 60 morti, mentre gli abitanti del posto hanno parlato di oltre cento vittime. "Le nostre squadre hanno documentato 136 corpi a Karma, tra cui 50 donne e 21 bambini, alcuni di nemmeno un mese uccisi sulle spalle delle loro madri", ha precisato l'Ong, che ha anche denunciato l'uccisione nell'area limitrofa di altre 11 persone nello stesso giorno, sei nel villaggio di Dinguiri, due a Meme e tre sulla strada tra Ouahigouya e Barga.

L'Ong ha sottolineato che il bagno di sangue è avvenuto dopo l'attacco jihadista del 15 aprile, costato la vita a 40 soldati e volontari ausiliari dell'esercito. "I resoconti dei sopravvissuti riferiscono che gli aggressori hanno accusato gli abitanti di Karma di aver dato rifugio ai componenti dei gruppi terroristici", ha affermato Daouda Diallo, responsabile di Cisc che ha sollecitato un'inchiesta giudiziaria imparziale "per portare in tribunale tutti i responsabili e i loro garanti".

Il Burkina Faso, teatro di due colpi di stato militari nel 2022, è coinvolto dal 2015 in una spirale di violenze jihadiste iniziata in Mali e Niger qualche anno prima e che si è estesa oltre i loro confini. La violenza ha provocato la morte di oltre 10.000 civili e soldati negli ultimi sette anni, secondo le ONG, e circa due milioni di sfollati interni.