Onu: "La Russia dia accesso alle informazioni sui bambini deportati dall'Ucraina"

Nel testo, il massimo organismo delle Nazioni unite per i diritti invita il Cremlino a “cessare immediatamente il trasferimento forzato e illegale dei bambini , compresi quelli provenienti da istituti di accoglienza, minori non accompagnati e separati”. Secondo molti report, sarebbero migliaia i bambini deportati dalle autorità russe dall’inizio del conflitto . Un crimine certificato da varie inchieste giornalistiche realizzate all’indomani dal ritiro delle truppe russe da territori occupati in precedenza.

La richiesta giunge proprio nel momento in cui la Federazione russa si insedia come presidente di turno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “Mosca fornisca l’accesso alle informazioni riguardo i bambini ucraini e altri civili trasferiti con la forza nel territorio sotto il suo controllo”, scrive oggi il Consiglio per i diritti umani della stessa ONU . Una risoluzione approvata con ventotto sì, diciassette astenuti e due contrari (Cina ed Eritrea) .

Una delle località con più casi documentati di rapimenti e trasferimenti illeciti di minori è senz’altro Kherson, capoluogo a lungo controllato dai russi fino alla liberazione, avvenuta nel novembre scorso. “Un giorno sono venuti alcuni uomini in divisa, avevano il volto coperto e ci hanno puntato le armi contro”, racconta Vlodomyr mentre mostra le fotografie di alcuni minori scomparsi. Vlodymir è il direttore di un orfanotrofio alla periferia di Kherson e quando gli occupanti sono andati via, la prima cosa che ha fatto è stata denunciare alle autorità la deportazione di quindici minori contro la loro volontà. “Piangevano, mentre i russi li portavano in Crimea”, le parole di Vlodomyr, capace però di nasconderne, allo stesso tempo, altri cinquantadue, già in precedenza sotto la sua protezione. “I russi non avevano tutti i nominativi dei minori presenti nella struttura e quindi li abbiamo portati in alcuni luoghi segreti, dove hanno trascorso i lunghi mesi di occupazione”, spiega il direttore. Casi documentati anche dalla Corte penale internazionale capace di raccogliere centinaia di prove come questa in tutto il paese: da Bucha e Irpin, fino alle regioni di Kharkiv e Donbass, arrivando ad accusare, lo scorso diciotto marzo, per crimini di guerra lo stesso presidente russo Putin.

Una strage senza fine

Oltre alle deportazioni, il rischio maggiore per i minori in questo momento in Ucraina è quello di rimanere feriti o uccisi nel conflitto. Secondo Unicef, nel primo anno di guerra, i bambini direttamente colpiti sono stati 1298, di cui 438 uccisi e 851 feriti.



In tutto, sarebbero più di 13,4 milioni gli ucraini in fuga e in gran parte si tratta di donne con bambini.



Eppure, non tutti decidono di mettersi al riparo e succede soprattutto in Donbass, dove più volte ci siamo imbattuti in famiglie che vogliono consapevolmente rimanere in aree a ridosso del fronte e pesantemente bombardate dai russi.



A Markove, villaggio a pochi chilometri dalla cittadina assediata di Bakhmut, ci imbattiamo in Yulia, giovane madre che rifiuta a tutti i costi ogni ipotesi di evacuazione.

“La polizia ucraina è venuta due volte a casa nostra per chiederti di venire via con loro, ma noi abbiamo detto di no”, le sue parole.

Yulia ha quattro figli di cui una, Vladislava, di pochi mesi. La donna non vuole abbandonare gli animali e i due anziani genitori, anche loro contrari ad andare via.

“Gli agenti – continua la ragazza – ci hanno fatto firmare un documento nel quale ci prendevamo la responsabilità per questa decisione”.



Un modulo che le autorità ucraine fanno compilare a chiunque decida di rimanere in zone considerate ad alto rischio perché molto vicine alle truppe nemiche che in questa zona provano da settimane a sfondare le difese di Kiev.

“Se la situazione dovesse peggiorare, vi assicuro che porteremo via i bambini”, aggiunge Yulia mentre la più grande delle figlie rivela di sentire una forte mancanza degli amici, tutti scappati verso ovest.

A Markove, comunque, vivono ancora una trentina di minori e quasi tutti trascorrono il loro tempo sottoterra, in umidi e luridi bunker.