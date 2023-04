L'Organizzazione meteorologica mondiale: "La temperatura del 2022 è di 1,15 gradi sopra la media"

Cos'è l'Organizzazione mondiale della Metereologia



L’Organizzazione mondiale della Metereologia (OMM) è la massima agenzia mondiale per la Meteorologia . L’organizzazione, nata dall’International Meteorological Organization, fondata nel 1873, è divenuta nel 1951 l’agenzia degli Nazioni Unite nel campo della meteorologia (sia come tempo atmosferico che come climatico), idrologia e le scienze geofisiche correlate. L’organizzazione ha base a Ginevra (Svizzera).

Fanno parte dell’OMM Stati membri e Territori, che collaborano su scala globale per lo sviluppo e nelle attività operative nel campo della meteorologia e della idrologia. Sotto la guida e nell’ambito dei programmi dell’Organizzazione, i servizi metereologici e idrologici nazionali contribuiscono alla protezione della vita e delle cose dai disastri naturali, alla protezione dell’ambiente naturale ed al miglioramento del benessere di tutti i settori della società civile operando in settori importanti quali: la sicurezza alimentare, delle risorse idriche e dei trasporti.

L’organizzazione è governata dal Congresso meteorologico mondiale (World Metereological Congress) che si riunisce ogni quattro anni per stabilire le politiche dell’organizzazione, per approvare i piani a lungo termine, per deliberare sui piani finanziari dell’OMM, per adottare i regolamenti tecnici per la meteorologia e l’idrologia.