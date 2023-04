Pacifici, presidente AIA: "La grazia a Lukaku non cambierà le decisioni secondo il regolamento”

Carlo Pacifici, neo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, oggi intervistato durante il programma Radio Anch'io Sport, Rai Radio 1, ha espresso il suo parere in merito alla “grazia” concessa dal presidente della Figc Gabriele Gravina a Romelu Lukaku.

Alla domanda se questa decisione presa a favore di Lukaku potesse, in qualche modo, portare ad una diversa valutazione da parte degli arbitri riguardo questo tipo di esultanze in risposta a insulti razzisti, Carlo Pacifici ha decretato: "Assolutamente no, la decisione sul campo è stata presa. Poi la grazia è prerogativa del presidente federale, l'ha messa in atto perché probabilmente ha verificato tutte le condizioni. Da parte nostra non cambia nulla, continueremo a prendere le decisioni secondo quelle che sono le regole in atto. Chi andrà a zittire il pubblico dopo essere stato insultato sarà ammonito, lo prevede il regolamento".

Il neo presidente ha risposto anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie in campo: "Hanno rivoluzionato il calcio, ma quello giocato sui campi di provincia - sottolinea, - non ha questo supporto e le logiche sono diverse. Dobbiamo cercare di trovare uniformità su questo calcio per evitare di aprire due canali diversi. Il Var è uno strumento importante per noi -spiega -, perché ci dà la possibilità di sanare eventuali errori. Deve esserci equilibrio tra intervento autonomo e intervento Var per errori gravi. Il protocollo è stato aggiornato, i risultati positivi ma ci sono margini di miglioramento".