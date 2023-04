Palazzina crollata a Marsiglia: recuperate 5 vittime, sotto le macerie ancora 3 dispersi

Sono cinque finora i corpi estratti dalle macerie dell'edificio crollato ieri a Marsiglia, nel sud della Francia, con i soccorritori che stanno ancora cercando in condizioni molto difficili altre tre persone che risultano disperse.

"Il corpo di una quinta persona è stato scoperto", ha riferito una portavoce dei pompieri, mentre proseguono le ricerche per trovare eventuali sopravvissuti. Poche ore prima era stata rinvenuta la quarta vittima trovata, a detta del comandante Laurent che coordina le operazioni di soccorso, "non molto distante dalle vittime precedenti".

"Quattro corpi trovati sono una scoperte macabra e drammatica", aveva detto il ministro delle Città e dell'Edilizia Olivier Klein durante una conferenza stampa sul luogo della tragedia. Durante la notte sono stati trovati i primi due cadaveri. In mattinata, è stato estratto un terzo corpo dalle macerie dell'edificio - nel centro della seconda città francese - che ospitava cinque appartamenti e che è crollato dopo una violenta esplosione.

Rimangono i dispersi: "Fino alla fine, continueremo a credere nella capacità" di trovare persone vive sotto le macerie, "anche se le possibilità diminuiscono di ora in ora, ovviamente", ha dichiarato Yannick Ohanessian, vicesindaco per la Sicurezza. Un centinaio di soccorritori, aiutati da cani, droni e sonde termiche, lavorano senza sosta, con il fuoco che cova sotto le macerie, per cercare di ritrovare le persone sepolte.

"L'incendio non ha infuriato in tutte le parti, c'è speranza che ci siano persone ancora vive", ha detto anche il comandante dei vigili del fuoco di Marsiglia, il vice ammiraglio Lionel Mathieu. "Viste le particolari difficoltà di intervento, l'estrazione (dei corpi dal sito) richiederà tempo", hanno precisato i soccorritori che lavorano giorno e notte.

Il lavoro per spegnere le fiamme che covano sotto le macerie è difficile: "È un focolare sepolto in profondità, difficile da raggiungere con le lance", ha detto ad Afp il pompiere Adrien Schaller. "E non dovresti annaffiare troppo, per evitare di creare una specie di fango".

Una persona ritenuta finora dispersa, residente in un edificio accanto a quello crollato nel centro di Marsiglia domenica "si è manifestata con i suoi parenti", ha annunciato oggi la procura della città nel sud della Francia. “Questa nona persona non fa quindi (più) parte dell'elenco delle persone disperse”.

Finora 199 sfollati, evacuati dagli edifici limitrofi al crollo

In totale il crollo dell'edificio ha causato 199 sfollati, evacuati da edifici limitrofi ritenuti a rischio per la sicurezza. Entro domani - ha detto il sindaco di Marsiglia Benoit Payan, intervistato da Bfmtv - dovrebbero rientrare tutti nelle proprie abitazioni.

Le associazioni dei genitori degli studenti del quartiere e dei residenti si sono mobilitate per offrire loro alloggio, vestiario e aiuto psicologico. Il municipio ha aperto un centro di accoglienza per famiglie, con assistenza psicologica, per i parenti delle persone scomparse.

Indagini per stabilire le cause del crollo

Proseguono le indagini per stabilire le cause dell'esplosione. Una fuga di gas è ovviamente sul banco degli imputati, secondo le autorità. "Abbiamo subito sentito un forte odore di gas, che è rimasto e che abbiamo sentito di nuovo stamattina", ha detto all'Afp Savera Mosnier, una residente di una strada vicina.