Pallanuoto, World Cup. Esordio vincente del Setterosa che batte la Cina

Una partita combattuta fino all'ultimo respiro quella del Setterosa che ha sconfitto la Cina nell’incontro d’esordio della World Cup in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Rete decisiva di Silvia Avegno che a due secondi dal termine insacca la superiorità numerica della vittoria. La numero quattro azzurra è stata largamente la migliore in campo con sei reti e ha trascinato al successo le compagne, sotto anche di tre reti e per tre quarti del match.

Prossima avversaria la Spagna, che ha battuto le olimpioniche degli Stati Uniti 17-15 ai rigori, domani alle 14.