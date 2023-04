Forte terremoto a Panama, magnitudo 6,6

L'epicentro del sisma è stato a 72 chilometri a sud di Boca Chica, a una profondità di 10 chilometri. Per ora non risultano vittime né danni rilevanti.

L'ufficio della protezione civile di Panama ha dichiarato che non ci sono state segnalazioni immediate di danni. Ma lo stesso ufficio fa sapere che il sisma è stato avvertito nella vicina isola di Coiba e che sono in corso verifiche su tutte le province sulla costa del Pacifico, interessate dal sisma.

Iniziano a circolare in rete i primi video dei momenti in cui è stata avvertita la forte scossa: queste mostrano l'interno di un supermercato dove alcuni prodotti sono finiti a terra sotto gli occhi disperati dei dipendenti.