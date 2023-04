Papa Francesco al Gemelli, si prende cura dell’altro, come Maria della cugina Elisabetta

A pochi giorni dalla Domenica delle Palme, che segna ufficialmente l’inizio del più importante momento dell’Anno Liturgico, Papa Francesco, ricoverato mercoledì scorso al Gemelli per un’infezione respiratoria, testimonia l’importanza di non tralasciare alcuni segni proprio alla Vigilia dell’entrata a Gerusalemme di Gesù. Rispondendo in maniera schietta a quanti in questi giorni avevano letto l’accaduto come l’inizio di un epilogo, lui risponde, a chi domanda della sua salute, “Sono ancora vivo!”.

E come dice sempre: “Avanti”, caparbio e diretto, ha trasformato la sua sofferenza di alcuni giorni in un'occasione per amare, per essere vicino al prossimo, proprio nei luoghi e con le persone di questi giorni: l’ospedale, i medici e gli infermieri, i malati e famiglie lacerate dal dolore. Il primo gesto è stato l’incontro con una coppia di genitori migranti: dopo aver ascoltato la mamma, Francesco ha battezzato il loro piccolo appena nato, Miguel Angel; l’incontro è stato anche con una coppia di coniugi che in questa settimana avevano perso la propria figlia, Angelica, di appena cinque anni, per una malattia incurabile, con gesti spontanei del nonno, di un padre, il Papa che si fa carico del dolore di quanti non hanno più le forze. Non ultimo si è preso cura anche di noi giornalisti per aver raccontato in questi giorni bene la cronaca, in maniera chiara e corretta.