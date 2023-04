Papa Francesco: "Cessi la violenza in Sudan e sia ripresa la strada del dialogo"

Dedicare un po' di tempo, ogni sera, ad un esame di coscienza. E' questo il messaggio lanciato dal Pontefice ai fedeli durante il Regina Coeli, in piazza San Pietro. "E' importante rileggere la nostra storia insieme a Gesù: la storia della nostra vita, di un certo periodo, delle nostre giornate, con le delusioni e le speranze", ha sottolineato il Papa. Commentando il Vangelo odierno, l'incontro di Gesù risorto con i discepoli di Emmaus, il Pontefice ha proposto di "dedicare un momento, ogni sera, a un breve esame di coscienza". Si tratta quindi "di rileggere la giornata con Gesù: di aprirgli il cuore, di portare a Lui le persone, le scelte, le paure, le cadute e le speranze, tutto quello che è successo; per imparare gradualmente a guardare le cose con occhi diversi, con i suoi e non solo con i nostri".

Il Pontefice ha poi rivolto un appello per la fine della violenze in Sudan. "Rimane purtroppo grave la situazione in Sudan. Perciò rinnovo il mio appello perché cessi al più presto la violenza e sia ripresa la strada del dialogo. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli e sorelle sudanesi", ha detto.

Francesco è poi tornato a parlare della guerra in Ucraina, rinnovando la vicinanza al popolo martoriato dalla guerra "Non dimentichiamoci dei nostri fratelli e sorelle ucraini ancora afflitti da questa guerra", ha detto ai fedeli.

Infine, il Papa ha parlato del suo prossimo viaggio in Ungheria, dicendo "Venerdì prossimo mi recherò per tre giorni a Budapest, in Ungheria, a completamento del viaggio compiuto nel 2021 per il Congresso eucaristico internazionale. Sarà anche un viaggio al centro dell'Europa sulla quale continuano ad abbattersi gelidi venti di guerra, mentre gli spostamenti di tante persone pongono all'ordine del giorno questioni umanitarie urgenti", ha detto. "Desidero rivolgermi con affetto - ha aggiunto - ai fratelli e alle sorelle ungheresi in attesa di visitarvi: so che state preparando con tanto impegno la mia venuta, vi ringrazio di cuore per questo. E a tutti voi - ha detto rivolgendosi aifedeli in Piazza San Pietro - chiedo di accompagnarmi con la preghiera in questo viaggio".