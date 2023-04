Papa Francesco in Ungheria, pellegrino di pace che guarda al futuro mettendo Cristo al centro

“Cristo è il nostro futuro” è il motto del Viaggio Apostolico di Papa Francesco in Ungheria, che vedrà impegnato il Pontefice dal 28 al 30 aprile 2023. Un viaggio che s’inserisce in un importante tempo liturgico dopo la Pasqua e la Risurrezione. È il primo viaggio del Pontefice nel paese del premier Viktor Orban, dopo la visita lampo del 2021, in cui rimase circa sette ore alla chiusura del Congresso Eucaristico Internazionale. Un viaggio apostolico di tre giornate molto intense in un paese che dista 166 chilometri dal confine ucraino. Durante la visita, il Pontefice affronterà temi quali il futuro del cristianesimo, l’unità in Europa, la pace in Ucraina, l’immigrazione e i rifugiati, fino alla “sfida ecologica”, cui l’Ungheria presta molto attenzione.



L’Ungheria, cuore dell’Europa, e terra di santi – da San Martino a Santo Stefano, primo Re cristiano dell’Ungheria unita a cavallo dell’anno mille, fino a Santa Elisabetta - è un paese ricco di ponti. Il logo di questo viaggio è infatti rappresentato dal Ponte delle Catene di Budapest, il più antico che attraversa il Danubio. Originariamente costruito per collegare le città di Buda e Pest, è il simbolo della capitale. Francesco nei suoi discorsi evocherà rinnovate tracce di speranza esortando alla costruzione di ponti nel vecchio continente con un’ottica che guarda apertamente al futuro.

Ma il nodo centrale per l'Ungheria è costituito soprattutto dal calo delle nascite e dalla forte emigrazione all'estero, con un sensibile calo annuale del numero dei cristiani, siano essi cattolici, calvinisti riformati o luterani, dovuto non soltanto alla dilagante secolarizzazione. Secondo il portavoce episcopale, Padre Csaba Török, la popolazione ungherese è composta da 9,6 milioni di abitanti, di cui il 39% si professa cattolico, il 12% calvinista riformista e il 2% luterano. Il 18% della popolazione si definisce “non religioso”, mentre il 27% “non vuole rispondere”. Queste ultimi due segmenti costituiscono, dunque, una netta maggioranza, che nel prossimo censimento risulterà ancora maggiore. “La Chiesa di Ungheria sente molto i cambiamenti sociali e culturali. Stiamo assistendo - commenta Padre Csaba - a un affievolirsi della religiosità tradizionale. Dal Papa, ci aspettiamo un messaggio di incoraggiamento per il futuro. Come ricominciare? Come trovare il nostro futuro? Come dimostrare che Cristo e la fede sono la via per il futuro del nostro Paese? La parola centrale del Papa sarà 'futuro' e il nostro futuro è Cristo”.