Papa Francesco presiede la messa della Domenica delle Palme: "Oggi ci sono tanti cristi abbandonati"

Dopo la messa della domenica delle Palme che ha aperto la Settimana Santa, il Papa è tornato a celebrare anche l'Angelus. Lo aveva anticipato lo stesso Bergoglio all'uscita dall'ospedale Gemelli dopo un ricovero di tre giorni che ha tenuto in ansia il mondo cattolico e laico. E' lo stesso Pontefice a ricordare che con la celebrazione delle Palme si entra nella Settimana Santa: " Vi invito a viverla come ci insegna la tradizione del Santo popolo fedele di Dio, cioè accompagnando il Signore Gesù con fede e con amore. La Madonna ci aiuti a stare vicino a Gesù presente nelle persone sofferenti, scartate, abbandonate. A tutti, buon cammino verso la Pasqua". Oltre 60mila i fedeli giunti in piazza San Pietro dove il Santo Padre dopo la messa, ancora convalescente, ha fatto un lungo giro di saluto sulla papamobile per salutare i fedeli fino ad allungarsi su una gremita Via della Conciliazione transennata per l'occasione. All'Angelus il Pontefice ha rivolto, ancora una volta, il suo pensiero al popolo ucraino. "Rivolgo una speciale benedizione alla Carovana di pace che in questi giorni è partita dall'Italia per l'Ucraina, promossa da varie Associazioni: Papa Giovanni XXIII, FOCSIV, Pro Civitate Christiana, Pax Christi e altre. Insieme con generi di prima necessità, portano la vicinanza del popolo italiano al martoriato popolo ucraino, e oggi offrono rami di ulivo, simbolo della pace di Cristo. Ci uniamo a questo gesto con la preghiera, che sarà più intensa nei giorni della Settimana Santa". "Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per le vostre preghiere, che nei giorni scorsi avete intensificato. Grazie davvero", ha detto il papa all'Angelus al termine della messa delle Palme. Come previsto a causa del ricovero, la messa delle Palme è stata officiata dal cardinale argentino, Leonardo Sandri , sottodecano del Collegio cardinalizio.

Ansa Papa Francesco celebra la messa della domenica delle Palme

L'auto scoperta si è fermata poi ai piedi dell'Obelisco, il Papa è sceso e ha dato avvio alla solenne celebrazione con la benedizione delle Palme, la voce debole e lievemente affannata. Poi, sempre a bordo della papamobile, ha raggiunto l'altare con l'aiuto del bastone, con passo lento, senza sedia a rotelle. Tra i concelebranti alla messa del Papa, anche monsignor Georg Gänswein, il segretario di Benedetto XVI. E' la prima volta che si vede in una celebrazione pubblica in Vaticano, dal giorno del funerale di Ratzinger. Presente anche il cardinale Angelo Becciu, imputato nel processo in Vaticano legato allo scandalo finanziario per la compravendita del Palazzo di Londra.

Ap Papa Francesco arriva in piazza San Pietro in papamobile

“Oggi ci sono tanti cristi abbandonati” Papa Francesco ha dedicato la sua omelia ai “tanti 'cristi abbandonati'". "Ci sono popoli interi sfruttati e lasciati a sé stessi; ci sono poveri che vivono agli incroci delle nostre strade e di cui non abbiamo il coraggio di incrociare lo sguardo; migranti che non sono più volti ma numeri; detenuti rifiutati, persone catalogate come problemi. Ma ci sono anche tanti cristi abbandonati invisibili, nascosti, che vengono scartati coi guanti bianchi: bambini non nati, anziani lasciati soli, ammalati non visitati, disabili ignorati, giovani che sentono un grande vuoto dentro senza che alcuno ascolti davvero il loro grido di dolore". Il Papa ha anche ricordato il clochard tedesco morto sotto il colonnato di san Pietro, “solo, abbandonato”. "E' Gesù per ognuno di noi. Tanti hanno bisogno della nostra vicinanza, tanti abbandonati. Anche io ho bisogno che Gesù mi accarezzi e per questo vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli", ha detto, parlando a braccio e sottolineando che "le persone rifiutate ed escluse sono icone viventi di Cristo, ci ricordano il suo amore folle, il suo abbandono che ci salva da ogni solitudine e desolazione".

AP Photo Domenica delle Palme, Papa Francesco a piazza San Pietro

Profanata la tomba in polonia di Giovanni Paolo II a 18 anni dalla sua morte Nel giorno in cui si commemorano i 18 anni dalla morte di Giovanni Paolo II, viene profanata il monumento a lui dedicato a Lodz, in Polonia. La statua è stata Imbrattata con vernice giallo-rossa e la scritta "Maxima Culpa": il riferimento è al libro scritto da una giornalista olandese in cui si accusa Giovanni Paolo II di avere coperto gli abusi su minori nella sua diocesi a Cracovia. Ad annunciare la morte di Papa Wojtyla, il 2 aprile 2005, fu l'allora portavoce vaticano, Joaquin Navarro-Valls. Eletto al Soglio di Pietro il 16 ottobre 1978, il Papa polacco è stato beatificato il primo maggio del 2011 da Benedetto XVI che accolse il grido della folla che in piazza San Pietro chiedeva che diventasse "Santo subito". Il 27 aprile del 2014 è stato proclamato Santo da Papa Francesco.