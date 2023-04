Parchi divertimento: 120 milioni di investimenti in un anno e 30mila posti di lavoro

Nel 2019, a fronte di 450 milioni di fatturato di biglietteria, l'indotto relativo a merchandising, ristorazione e altre attività interne ai parchi è stato di 1 miliardo di euro e di 2 miliardi se si considerano le attività esterne, come hotel, attività di manutenzione e altri servizi, per un totale di oltre 60.000 addetti.

Un investimento da 120 milioni di euro in un anno con un incremento del venti per cento dei posti di lavoro, per un totale di 30mila dipendenti - di cui 20mila assunzioni stagionali da inserire entro l'estate - e 10mila dipendenti fissi.

“Il settore dei parchi divertimento è fondamentale per il turismo ed è un volano per il territorio, con il suo indotto in termini di giro d'affari e occupazione – spiega Luciano Pareschi, presidente Associazione Parchi Permanenti Italiani-Confindustria - Le aziende del comparto stanno confermando e sostenendo gli investimenti, pur avendo ricevuto, tra ritardi e cavilli burocratici, aiuti insufficienti dopo la pandemia”.

Il nodo “Covid e restrizioni” ha segnato uno spartiacque tra il 2019 e gli anni successivi. Il biennio pandemico ha bruciato oltre 250 milioni di euro di fatturato e decine di migliaia di posti di lavoro, ma il 2022 ha segnato una netta inversione di tendenza, con molte strutture tornate ai livelli del 2019.

Sulla base di questo trend e in linea con la ripresa dei flussi turistici verso l'Italia, si stima che il comparto sarà destinato ad un nuovo periodo di sviluppo, superando già nel corso di questa stagione la barriera dei 20 milioni di visitatori italiani e 1,5 milioni di visitatori stranieri.

La ripresa, iniziata nel 2022, prevede nel medio periodo ulteriori progetti per 450 milioni di euro con l'obiettivo di migliorare la competitività del comparto, “allineandolo ai big player internazionali per quantità, varietà e attrattività delle proposte”.

C’è poi la questione green, che a sua volta può diventare una spinta per investimenti e posti di lavoro per cui l’Associazione chiede al Governo “una maggiore attenzione per il nostro comparto, favorendo sia i piccoli e medi imprenditori che ne costituiscono l'ossatura e possono contare solo sulle proprie forze, sia i grandi gruppi che hanno alle spalle fondi di investimento o multinazionali dell'intrattenimento”, ha sottolineato Pareschi.