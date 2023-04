Partenza cauta: borse alla finestra

Aperture caute per le borse europee: Milano è praticamente piatta a -0,01%, Londra e Francoforte avanzano dello 0,10% e Parigi dello 0,05%. Agli investitori non sono piaciuti gi ultimi dati del mercato del lavoro americano, che infatti hanno spinto giù sia Wall Street sia Tokyo. La borsa giapponese stamane ha perso l'1,63%, mentre le piazze finanziarie cinesi sono rimaste chiuse per festività.

Il gas naturale Ttf sul mercato di Amsterdam riparte questa mattina a 45,5 euro per megawatt/ora, dopo la brusca frenata di ieri dell'11%. E' già attivo intanto il nuovo indice di riferimento europeo, alternativo al prezzo di Amsterdam, che punta a sterilizzare la quotazione da eventuali speculazioni: la quotazione (secondo l'Acer) è di 43,5 euro per megawatt/ora.

Nessuna frenata invece per il petrolio, con il Brent che corre sopra gli 85 dollari al barile, dopo il taglio alla produzione dell'Opec+.

Sale ancora il prezzo dell'oro, ai massimi da 13 mesi, a 2024 dollari per oncia.