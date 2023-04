Pasqua 2023: traffico intenso, freddo e meteo instabile. Boom di turisti stranieri in tutta Italia

Saranno all’incirca 15 milioni gli italiani che affronteranno tragitti brevi e meno brevi per passare le festività fuori casa per una Pasqua che si preannuncia poco fortunata dal punto di vista meteorologico ma decisamente più ricca da quello delle presenze dei turisti, specie stranieri.

Riguardo al tempo, continuerà la tendenza di questi ultimi giorni, con i valori massimi scesi ovunque di 5-10 gradi, e i minimi scivolati sotto lo zero in Val Padana con gelate tardive.

Il traffico sarà, invece, come da copione e il calendario con le previsioni del traffico per Pasqua e i ponti di primavera 2023 predisposto da Viabilità Italia , l’organismo di controllo e gestione del traffico coordinato dalla Polizia Stradale, restituisce il prospetto dei momenti migliori per muoversi e le informazioni su quando le strade sono libere dai mezzi pesanti.

La giornata di Pasqua sarà quasi certamente quella meno problematica ma non si potranno escludere piccole code in prossimità delle località turistiche più rinomate. Il lunedì dell’Angelo sarà come al solito all’insegna del bollino rosso tendente al nero. Il momento peggiore è previsto dopo il primo pomeriggio, quando i ritorni dalle scampagnate si mescoleranno ai rientri dal Ponte. Da valutare pertanto una ‘partenza intelligente’ prima dell’ora di pranzo oppure a tarda serata. Il flusso dei rientri si estenderà molto probabilmente anche all’intera mattinata di martedì 11 aprile.

Chi non è riuscito a partire giovedì o venerdì lo farà nella giornata di sabato santo, occupando strade e autostrade fin dalle prime luci dell’alba. Si prevede pertanto traffico molto intenso quasi ovunque per lo meno fino a metà giornata, poi la situazione dovrebbe tranquillizzarsi.

Ecco quindi che il traffico sarà molto intenso dal primissimo pomeriggio di venerdì 7, con peggioramento col passare delle ore, in uscita dalle grandi città e in direzione di mare, laghi e montagna. Le autostrade liguri saranno momentaneamente liberate dai cantieri più ingombranti, ma potrebbero comunque riservare delle criticità visto l’enorme afflusso da Piemonte e Lombardia.

Turismo

Il freddo e il maltempo non dovrebbero scoraggiare i vacanzieri in procinto di raggiungere le nostre città d'arte.

Le previsioni da parte del settore sono positive, con la quasi certezza di una promessa mantenuta: il ritorno del turismo ai livelli pre pandemia (se non oltre) e nonostante i rincari di quest'ultimo anno.

Secondo le previsioni dell'Osservatorio sul Turismo di Confcommercio di Swg sono oltre 16 milioni gli italiani pronti a partire per Pasqua e 25 aprile. Senza contare 2,5 milioni di indecisi, saranno almeno 8 milioni i vacanzieri pasquali, di cui il 60% farà 2 notti fuori casa, ma uno su dieci "si allungherà" anche per tutta la settimana.

Destinazioni all'interno della propria regione per uno su due mentre, della restante metà, 8 viaggeranno altrove ma sempre in Italia e 2 verso l'estero. Le località di mare sono le più ambite (22%) seguite da città d'arte e borghi (assieme 28%) per una spesa complessiva attorno ai 4 miliardi di euro.

Secondo Federalberghi saranno 11,5 milioni i fortunati in partenza: il 95,6% degli intervistati resterà in Italia, mentre il 4,4% sceglierà una località estera.

Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno il mare (31,6%), le località d'arte (30,8%), la montagna (17,6%) e, a seguire, ilaghi (5,0%) e le località termali (1,3%). Per coloro che invecesi recheranno all'estero, vincono le grandi capitali europee(68,2%), seguite da quelle extraeuropee (13,6%), dalle localitàmarine (9,2%) e dal viaggio in crociera (4,5%).

Previsioni rosee arrivano anche dall'indagine realizzata da Cstper Assoturismo Confesercenti: sulla base delle prenotazioni attuali, sono attese 6,7 milioni di presenze nel sistema ricettivo ufficiale italiano, il +7,3% sul 2022. Un aumento trainato dalle presenze straniere, protagoniste di una crescita boom: nel fine settimana pasquale saranno infatti 3,3 milioni, il 49% del totale e il 12,1% in più rispetto allo scorso anno.

Secondo Federturismo Confidustria nonostante il caro prezzi pesi sui bilanci delle famiglie gli italiani non rinunceranno al weekend di Pasqua anche se preferiranno mete più vicine da raggiungere in poche ore di auto o di treno riducendo al massimo a due il numero di notti fuori casa e si registra un +15% di stranieri.

Prenotazioni in crescita anche quelle registrate da Confindustria Alberghi con aumenti a doppia cifra: Roma e Firenze +17%, Milano +15%. Un dato ancora più significativo seconfrontato con quello di alcuni dei nostri principali competitor europei.

Se Parigi è sostanzialmente ferma, a causa della complessa situazione politica di queste settimane, con prenotazioni allineate a quelle di Pasqua 2022 (+0,1%), Berlino si ferma ad un +4,8%, Barcellona al +9% e solo Londra fa registrare un +15,4%.