Pasqua e Pasquetta con l’ombrello e temperature in calo

Sorvegliata speciale in queste ultime ore è stata la Toscana. Su tutta la regione fino a oggi, temporali, raffiche di vento e grandinate. Per questo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo di codice giallo, valido dalle 22 di ieri sera fino alle 9 di stamattina per tutta la Toscana meridionale, e buona parte della costa e l'Arcipelago.

Stesso scenario in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Toscana e Umbria. Neve sugli Appennini sopra 1.200. A Benevento, il sindaco Mastella ha chiuso i parchi. Una coda invernale con un freddo fuori stagione. Codice giallo domani in Campania. Previste temperature gelide.

Il freddo fuori stagione ha gelato in Emilia-Romagna campi e frutteti. In questi giorni qui con temperature sono scese meno 6 gradi. La Coldiretti sottolinea che il brusco abbassamento delle temperature notturne con gelate tardive ha colpito duramente le coltivazioni con danni a macchia di leopardo fino al 70% a gemme e piccoli frutti sugli alberi di susine, ciliegie, albicocche, pesche ma anche su meli, peri, kiwi e vigneti già in fase avanzata di vegetazione dopo un inverno che ha fatto segnare una temperatura di 1,38 gradi in più della media storica al nord.