Oggi il Papa celebra la messa in Vaticano: in serata la lavanda dei piedi nel carcere minorile

Tra la domenica delle Palme e la domenica di Pasqua, la settimana Santa rappresenta il centro della vita della Chiesa e il momento liturgico più importante dell’anno in assoluto. Il Triduo Pasquale, tre giorni in cui si condensano il ricordo e le celebrazioni degli ultimi giorni della vita del Messia, sfociano nel mistero della Pasqua in cui Gesù, in un gesto di fedeltà e docilità alla volontà dei piani del Padre, si fa carico dei biechi colpi inflitti dall’umanità, per culminare in quello che sarà un gesto estremo, “dare la vita per i propri amici”. “La pace che Gesù ci dà a Pasqua – afferma Papa Francesco – non è la pace che segue le strategie del mondo, ma è la via della mitezza e della croce: è farsi carico degli altri”. Il giovedì Santo ci ricorda l'ultima Cena in cui si realizza la prima eucarestia della storia di Gesù; il pane e il vino diventano sull’altare il corpo e il sangue di Cristo. Prima di sedersi a tavola, Gesù lava i piedi ai suoi apostoli tra i quali c'è anche chi lo tradirà. Un gesto la cui comprensione è lontana anche a Pietro. Nella messa In coena Domini , oggi, come allora, Francesco compirà lo stesso gesto testimoniando al mondo la valida scelta di “amare”, tradotto nel servizio umile e disinteressato verso il prossimo: “Vi dovete servire, servire l’un l’altro, senza interessi". Questo parallelismo, tra la lavanda dei piedi e l’altare, è quello di non separare mai l’amore a Dio dall’amore al prossimo. Oggi possiamo dire in maniera ironica che nessuna stella Michelin, per quanto ricco e salutare il suo menu, offrirebbe cibi capaci di nutrire quanto la vita eterna.

Nel giorno della Passione il Vangelo riporta alla memoria la prigionia, gli interrogatori di Erode e di Pilato; la flagellazione, la coronazione di spine e la crocifissione, eventi che non sono soltanto un semplice dolorismo o autocommiserazione. La Via Crucis ripercorre, con estrema attenzione, gli insuccessi stessi delle nostre vite: gli errori imperdonabili e i tradimenti, il fallimento e la disperazione, la paura e la solitudine, perché lui stesso ha condiviso tutta la nostra condizione umana, tranne il peccato. La speranza di Dio germoglia così, nasce e rinasce nei buchi neri delle nostre attese deluse“… ed essa, invece, non delude mai – afferma Papa Francesco nell’udienza di mercoledì alla vigilia del Triduo. Pensiamo proprio alla croce: dal più terribile strumento di tortura Dio ha ricavato il segno più grande dell’amore, così Egli ama operare meraviglie”.



Sono tanti i fardelli, le croci da portare, più o meno pesanti, che accumuliamo nella nostra vita: malattie, problemi familiari, perdita di persone care, incertezze economiche... Durante le funzioni del Venerdì Santo lasciamo il nostro pesante zaino ai piedi del Calvario. Sapersi accompagnati nella sofferenza da Dio stesso e da sua madre, la Vergine, è una consolazione incomparabile. Anche quando è stato sepolto per tre giorni è entrato nella nostra fredda e rigida solitudine. Quante volte ha tentato di raggiungere, fiducioso, quei vasi di creta che siamo, con la speranza che fossimo disponibili, almeno una volta, a seguirlo, docili pennelli nelle mani dell’Artista? Invece rimaniamo in quelli che chiamiamo Sepolcri, a ghiacciare nelle nostre rassegnazioni quotidiane.



Il Sabato Santo ci insegna a lasciare nella nostra tomba quotidiana tutto, il tutto che poi è niente. Dopo essere risorto e aver sciolto tutti i dubbi San Paolo sottolineava: “Dicono di conoscere Dio, ma lo negano con le opere”. E dopo il Sabato Santo, attendiamo con ansia quel barlume di Luce della Veglia pasquale, la notte che dà senso alla nostra vita. Il gran finale della festa dove celebriamo che Dio è fedele alle sue promesse e ci libera dalla schiavitù del Faraone, dalla morte che ci perseguita. Non chiede nulla in cambio, non ha bisogno né del nostro sforzo, né delle nostre opere buone. È dato per puro amore, a ciascuno di noi. Non c'è fine migliore per una settimana da sogno: sentirsi amati nel profondo del proprio essere, in quel buco nero della propria debolezza.



La Pasqua è il tempo in cui sperimentare la vittoria sulle nostre catene interiori, spesso segni di mediocrità. Qualcuno affermava che l’essere umano è dotato di grande cervello di cui sfruttiamo solo una piccola parte. Il cuore è così, molto grande e capace, ma sempre pieno di tante cianfrusaglie e cose poco nobili che remano contro la nostra più autentica dignità. “Il credente dunque – commentava Benedetto XVI – non si spaventa dinanzi a nulla, perché sa di essere nelle mani di Dio, sa che il male e l’irrazionale non hanno l’ultima parola, ma unico Signore del mondo e della vita è Cristo, il Verbo di Dio incarnato, che ci ha amati sino a sacrificare se stesso, morendo sulla croce per la nostra salvezza. Più cresciamo in questa intimità con Dio, impregnata di amore, più facilmente vinciamo ogni forma di paura”.



Papa Francesco ha ricordato che la Pasqua significa “passaggio”, occasione benedetta per passare dal dio mondano al Dio cristiano, dall’avidità che ci portiamo dentro alla carità che ci fa liberi, dall’attesa di una pace portata con la forza all’impegno di testimoniare concretamente la pace di Gesù. Ci chiede di metterci davanti al Crocifisso, sorgente della nostra pace, chiedendo la pace vera, quella del cuore. Forse, solo così, avremo la viva speranza di riconquistare la pace nel mondo.