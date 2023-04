Pasquetta con maxi rissa sul lungomare di Fregene: pestati 3 ragazzi da banda di esperti di Mma

Pasquetta con maxi rissa in un locale di Fregene, sul litorale romano. A farne le spese sarebbero stati alcuni giovanissimi, uno dei quali è stato trasportato dal 118 in codice rosso al Gemelli di Roma. Alla rissa avrebbero partecipato una decina di persone e non sono chiari i motivi che l'hanno scatenata.

Ma la dinamica del pestaggio ricostruita da il sito di informazione locale “Il faro” ha dell'incredibile: la lite tra due giovani del posto e altri 7, a quanto sembra già conosciuti dalle forze dell'ordine ed esperti di Mma, dopo una prima fase all'interno di un locale, sarebbe proseguita all'esterno, dove è stato coinvolto, a quanto pare senza motivo, un ragazzo che semplicemente passeggiava per strada e che secondo una prima ricostruzione voleva "fare da paciere". Il giovane ha subito le conseguenze più gravi e ora rimane in osservazione al Gemelli. Meno gravi invece le condizioni degli altri due ragazzi che hanno riportato lesioni al volto, non gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che ora stanno mettendo al vaglio le versioni fornite da alcuni testimoni, per ricostruire la dinamica del pestaggio.