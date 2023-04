Per Pasqua boom di turisti nelle città d'arte. Da nord a sud musei e siti archeologici aperti

Non solo picnic e grigliate. Le vacanze di Pasqua e Pasquetta sono anche l’occasione per visitare musei e luoghi d'arte, pubblici o privati, in tutta Italia. Da Milano a Roma, sono molti i musei aperti per trascorrere Pasqua e il Lunedì dell’Angelo all’insegna della cultura.

La Pasqua 2023 certifica il potere trainante delle città d'arte per il turismo italiano e il fascino delle mete culturali del Belpaese per i visitatori stranieri. Saranno infatti oltre 1,7 milioni le presenze nei centri del turismo culturale, con un incremento di circa 190 mila pernottamenti rispetto alla Pasqua 2022. Sono previste almeno 780mila presenze di turisti italiani e ben 980mila di turisti internazionali (il 56% del totale). Sono questi i risultati di un'indagine realizzata per Pasqua 2023 da CST Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti. Le città d'arte sono solitamente le mete preferite dai viaggiatori durante le festività pasquali, così come per i ponti di primavera, e anche quest'anno faranno il pieno di visitatori che affolleranno centri storici, musei, aree archeologiche, mostre, ristoranti e locali. Nel dettaglio, per Pasqua il movimento turistico in città e centri d'arte registrerà il +12% di presenze rispetto al 2022 e la saturazione media delle strutture ricettive è prevista all'80% della disponibilità.

A Roma dal 7 al 10 aprile torna il tradizionale appuntamento con l’iniziativa Pasqua nei Musei. In questi giorni i Musei civici non faranno festa e saranno aperti al pubblico con orari consueti, compreso il lunedì di Pasquetta, offrendo ai visitatori il loro ricco patrimonio artistico e culturale. Oltre a visitare collezioni permanenti e le mostre in corso, con ingresso gratuito per i possessori della Mic card, sarà possibile partecipare alle attività didattiche ed eventi di animazione gratuiti, con il biglietto d’ingresso al museo (ove previsto). Prosegue per tutto aprile, Circo Maximo Experience, l’emozionante visita immersiva in realtà aumentata e virtuale del Circo Massimo. Il visitatore potrà immergersi totalmente nella storia del sito grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche.

A Milano il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci sarà aperto con orario festivo con una ampia offerta di attività per adulti e bambini. E poi la Pinacoteca Ambrosiana; Gallerie d’Italia; Triennale Milano; Museo di San Siro; Mudec – Museo delle Culture; Fondazione Prada; Leonardo3 Museum; Villa Necchi Campiglio; Memoriale della Shoah e Museo Diocesano.

A Napoli fine settimana ricco di iniziative. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte attende i suoi visitatori per il lungo weekend di Pasqua con la mostra “Gli Spagnoli”. Al Mann c'è la mostra “Picasso e l'antico”. In centinaia in fila per ammirare il Cristo velato di Giuseppe Sanmartino. La Cappella Sansevero, è già stata presa d’assalto nel venerdì santo che ha inaugurato il ponte di Pasqua a Napoli. Con l’arrivo di oltre 200mila visitatori nel capoluogo campano il sito ha registrato il sold out - con 7mila persone prenotate in questi tre giorni - sin dalle prime ore del mattino. In occasione delle festività pasquali sono tantissime infatti le iniziative e le opportunità per visitare i luoghi della cultura e dell’arte in città.

L'elenco completo dei siti aperti sul sito del Ministero della Cultura