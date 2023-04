Peter Pan & Wendy: ecco la rivisitazione live-action del romanzo di J.M. Barrie e del cartone Disney

La storia è quella di sempre. Ogni nuova versione del romanzo di J. M. Barrie uscito nel 1911 prova ad aggiungere qualcosa alla magia. Anche questo nuovo Peter Pan (& Wendy), remake live action anche del cult animato Disney del 1953, già in streaming su Disney+, racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d'infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell'Isola che non c'è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un'avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre.

Per Jude Law, tra gli interpreti, l'obiettivo è stato comprendere il passato di Capitan Uncino, e cosa l'avesse reso un cattivo. Il film diretto da David Lowery ha per protagonista, nel ruolo del bambino che non voleva crescere, Alexander Molony, in un cast che comprende Ever Anderson (figlia di Milla Jovovich e del regista W.S Anderson), Yara Shahidi, Jim Gaffigan, Alyssa Wapanatahk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Alan Tudyk e Molly Parker.



Un adattamento rispettoso dell'originale nel quale Lowery introduce aspetti nuovi come il legame di amicizia perduta tra capitan Uncino e Peter. “Pensavo di conoscere la storia di Peter Pan, ma rileggendo i libri e sviluppando il film ho capito che c'era ancora tanto altro da raccontare che fino ad allora non era stato mostrato sullo schermo” ha spiega il regista nella conferenza stampa.

Law per il suo capitan Uncino è ripartito dai libri: "È un grande personaggio, ed era importante per me essere il più vero possibile nei suoi confronti, dargli uno spessore". Fra le descrizioni del personaggio nel romanzo c'è quella di essere "l'unico pirata di cui Long John Silver aveva paura. Sapevo quindi che doveva intimorire e avere una forte presenza fisica, ma in una maniera che risultasse reale". Un percorso nel quale Capitan Uncino nel film passa dall'essere stato "un migliore amico generoso a nutrire una furia molto profonda verso Peter.Volevo capire cosa l'avesse portato a cambiare".