Petrolio in rally dopo il taglio deciso dall'Opec. Il gas torna sopra i 50 euro al megawattora

Il taglio della produzione di greggio deciso dall'Opec Plus ha sorpreso i mercati e il prezzo del petrolio non ha potuto che risentirne. Il Brent del mare del nord, preso a riferimento per i mercati internazionali, sale del 5,5% e sfiora gli 85 dollari al barile, dai 79 di venerdì sera. Lo scorso 20 marzo, nel pieno della crisi di Credit Suisse, era arrivato a 71 dollari. Stessa salita oggi per petrolio americano, il Wti, che supero gli 80 dollari al barile.

Sul fronte energia sale anche il gas e torna sopra i 50 euro al megawattora: 50,5 euro (5,5%) per il future di maggio scambiato ad Amsterdam.

Sulle borse salgono i titoli energetici: a Milano Eni +4,40%, seguita da Saipem (+4,34%) e Tenaris (+3,21%). Bene anche Unicredit, +3,2% a causa dell'avvio del piano di acquisto di azioni proprie autorizzato a fine marzo dalla Bce. Scendono invece i titoli industriali e delle utilities, maggiore ribasso oggi per Iveco, -2,81%.

L'indice della borsa di Milano sale dello 0,25%. Nel resto d'Europa Londra +0,50%, per il peso del settore energetici, Francoforte -0,45%.

A Wall Street il Dow Jones è in rialzo dello 0,45%, spinto dagli energeici, il Nasdaq dei titoli tecnologici invece scende (-1,06%) per i timori che il rialzo del petrolio tenga alta l'inflazione e costringa le banche centrali a contiuare con i rialzi dei tassi. In evidenza Tesla, -2,61% dopo la diffusione dei conti trimestrali.

Negli Stati Uniti a marzo l'indice Ism sul settore manifatturiero è sceso più delle attese, da 47,7 a 46,3 (atteso 47,5).