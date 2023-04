Piazza Affari gira in ribasso. Manifattura a New York meglio delle attese

Mercati all'insegna dell'incertezza. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib aveva aperto in rialzo, ma ha girato verso il basso: -0,45% alle 16.15. Tra i settori principali scende l'indice delle banche (-1,10%) e delle assicurazioni (-1,28%), mentre salgono gli energetici (+0,58%).

Tra i singoli titoli, maggiori rialzi per Banco Bpm (+2,95%), dopo rumors su possibili M&A, seguita da Nexi (+2,26%) che sembra beneficiare di un'offerta giunta a un concorrente, la britannica Network International Holding, da parte dei fondi di private equity Cvc Capital Partners e Francisco Partners. Sul fronte opposto Finecobank (-3,48%) e Saipem (-2,89%).

La scorsa settimana si era chiusa per il Ftse Mib con una salita del 2,40 per cento. Oggi lieve calo anche per Francoforte e Parigi e invece lieve salita per Londra.

Quasi immobili gli indici americani. Dow Jones +0,09%, Nasdaq +0,14%.

Da una parte gli investitori stanno soppesando il dato migliore delle attese dell'indice sulla manifattura a New York, passato ad aprile da -24 a +10,8, contro attese di -18. Un dato positivo che però, se confermato da altri segnali, potrebbe indurre la banca centrale americana a continuare con i rialzi dei tassi.

Dall'altra, i mercati sono in attesa della nuova ondata di trimestrali: domani saranno pubblicate quelle di Johnson & Johnson, Bank of America e Goldman Sachs, ma anche Netflix e United Airlines. Sono i primi conti trimestrali dal fallimento della Silicon Valley Bank.