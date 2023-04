Piazza Affari in calo, ancora giù le banche. Eni, utile netto trimestrale a quota 2,9 miliardi

Avvio contrastato per le borse europee. A Milano l'indice Ftse Mib è in calo dello 0,40% dopo un avvio in rialzo e dopo il +0,19% di ieri. Nel resto d'Europa Londra -0,15%, Francoforte +0,28%.

Tra i settori scendono i bancari (-1,39% per l'indice di settore All Share Banks Italy a Piazza Affari), dopo il rimbalzo di ieri. Guidano i cali Banco Bpm (-2,31%) e Fineco (-1,76%), seguiti da Banca Mps (-1,60%), Intesa Sanpaolo (-1,51%), Bper Banca (-1,40%) e Unicredit (-1,35%).

A Milano in evidenza Eni, +0,19% dopo i conti appena diffusi. L’utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni del primo trimestre 2023 è stato pari a 2,9 miliardi di euro, in calo dell’11% rispetto al primo trimestre 2022. L'utile ante imposte adjusted è stato pari a 5 miliardi di euro, con una riduzione rispetto al primo trimestre 2022 del 5%. Per l'amministratore delegato Claudio Descalzi, «Eni ha conseguito eccellenti risultati operativi e finanziari nonostante l'indebolimento dello scenario, grazie alla solidità del settore E&P che evidenzia il recupero della produzione d'idrocarburi, e al risultato di assoluto rilievo del settore Gas/LNG». L'ad ha confermato le previsioni per il 2023 e l'incremento del dividendo.

C'è attesa per il dato sul Pil italiano nel primo trimestre, alle 10. Le previsioni degli analisti sono di una salita dello 0,2% rispetto al quarto trimestre del 2022. Alle 11 sarà la volta di quello dell'Eurozona. Questa mattina il prodotto interno lordo della Francia è risultato in linea con le previsioni, +0,2% rspetto al trimestre precedente.

Ieri il Pil americano ha deluso le aspettative, la salita congiunturale è stata dell'1,1% contro attese del +2%.

Questo non ha avuto grandi effetti su Wall Street, che ha visto la migliore seduta da gennaio, soprattutto con l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici, +2,43%, spinto dal +13,93% di Meta, dopo i conti trimestrali sopra le attese.

Amazon -2,08% nel pre-market: i risultati diffusi ieri sera sono sopra le aspettative ma i vertici hanno espresso preoccupazioni sul settore del cloud.

In Asia in evidenza il +1,40% di Tokyo, dopo che la Banca del Giappone ha deciso nella notte di lasciare invariata la politica monetaria molto espansiva. La banca centrale ha dichiarato che condurrà una revisione "di ampia prospettiva" della sua politica monetaria che potrebbe durare circa 18 mesi. La prossima settimana a decidere sui tassi saranno la Fed americana, mercoledì, e la Bce, giovedì.

In tema il petrolio rimane per il terzo giorno consecutivo sotto gli 80 dollari al barile con il Brent (78,8), mentre il gas scambiato ad Amsterdam rimane sotto i 40 euro al megawattora (38,7 € al megawattora per il future di giugno).

Lo spread Btp / Bund è a quota 190 punti base (+1), con il rendimento del Btp italiano decennale al 4,32% (-2 punti base).