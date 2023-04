Piazza Affari in calo ma recupera dai minimi di giornata

Borse europee senza un'unica direzione. Scendono soprattutto quelle di Milano, -0,40%, in netto miglioramento rispetto al -1,70% toccato in tarda mattinata, e Madrid, -0,80%. Sono invece positive Londra (+0,28%) e Francoforte (+0,60%). A fare la differenza è il peso del settore bancario, che a Milano scende in media del 3,30%.

Questo nel giorno in cui due banchieri centrali, il francese Francois Villeroy de Galhau e l'olandese Klaas Knot hanno detto, in due occasioni diverse, che è necessario rendere più severe le regole sulla liquidità delle banche, vista la velocità con cui oggi, grazie alla tecnologia, avvengono le fughe dai depositi, come nel caso dell'americana Silicon Valley Bank.

Le banche centrali, americana ed europea, saranno protagoniste la prossima settimana con le decisioni sui tassi.

In avvio Wall Street migliora dopo un avvio incerto: Dow Jones e S&P500 +0,40%, Nasdaq +0,30%.

L'indice della spesa per i consumi personali negli Stati Uniti, l'indicatore di inflazione guardato con più attenzione dalla Fed, è passato dal +5,1% di febbraio a +4,2% di marzo. Ma l'inflazione di fondo, è scesa solo di un decimo, dal 4,7 al 4,6%.

Questa sera a mercati europei chiusi è atteso il giudizio sul debito italiano dell'agenzia di rating Dbrs.