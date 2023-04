Pil Usa giù, Wall Street positiva

Il Pil americano cresce solo dell'1,1% - quasi la metà rispetto alle stime (+1,9%) - una delusione dunque per l'economia reale che frena (anche se non è ancora recessione), ma dal punto di vista dei mercati c'è il lato "positivo": a questo punto gli investitori sperano che la Banca centrale americana , la Federal Reserve, cominci subito (forse fin dalla prossima settimana) ad allentare la politica di rialzi dei tassi di interesse. Per questo Wall Street ha aperto positiva: Dow Jones a +0,61% e Nasdaq +1,04%. A spingere la borsa di New York ci sono anche i risultati di molti gruppi, tra questi Meta, che vola a +14% dopo i ricavi del primo trimestre sopra le attese. I mercati europei sono incerti sulle prossime mosse della Banca centrale europea, che potrebbe decidere di continuare la sua stretta sui tassi e allontanarsi dalla Federal Reserve. Milano (+0,05%) prosegue in modesto rialzo insieme a Francoforte, Londra cala dello 0,04%, mentre Parigi avanza dello 0,30%.