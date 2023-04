Pillola anticoncezionale gratis, Viora: “E’ un importante risultato”

“Si tratta di un importante risultato iniziato più di 3 anni fa che oggi vede il suo compimento, proprio nel giorno dedicato alla tutela della salute della donna” è il commento di Elsa Viora, past president dell’ Associazione degli ostetrici e ginecologi ospedalieri italiani.

Il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha infatti approvato la decisione di rendere gratuita la pillola anticoncezionale per le donne di tutte le fasce d'età, con un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l'anno, anticipa a Quotidiano Sanità la presidente del Cpr dell’Aifa Giovanna Scroccaro.

Sono stati necessari tempi tecnici per "arrivare a una valutazione completa" e all'Ok da parte dell'autorità. Approvata anche la gratuità della profilassi pre-esposizione contro il virus dell'Hiv, la cosiddetta Prep.

“L’offerta della contraccezione rappresenta un grande passo in avanti per la salute delle donne in termini di prevenzione di gravidanze indesiderate e aborti” spiega Viora, già Direttore del servizio Ecografia ostetrica ginecologica e diagnosi prenatale dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino. “Nel nostro Paese il 27-28% delle interruzioni volontarie di gravidanza è effettuato da donne con precedente esperienza abortiva”.

La gratuità è molto importante ma non è l’unico strumento

“Avere un accesso gratuito ai metodi contraccettivi è molto importante anche se non è l’unico strumento- sottolinea la ginecologa - è particolarmente significativo per le fasce più fragili e svantaggiate economicamente ma è necessario che sia accompagnata da una corretta e specifica informazione e comunicazione tra medico e paziente. Si tratta di una scelta che va fatta insieme alla donna e alla coppia, è necessaria una condivisione del percorso contraccettivo, una decisione che deve essere prima compresa e condivisa”.

Denatalità e contraccezione

Proprio in questi giorni sono stati annunciati sgravi fiscali per le coppie che decidono di mettere al mondo figli e per il contrasto alla denatalità. Oggi l’annuncio della gratuità della pillola anticoncezionale ma la dottoressa assicura: “Non si tratta di misure contrastanti, i dati ci dicono infatti che, nei Paesi dove la contraccezione è gratuita, come la Francia, il tasso di natalità aumenta. Questo perché la misura non è da intendersi come uno strumento per scoraggiare le nascite ma come una svolta importante in termini di maggiore consapevolezza per affrontare una gravidanza desiderata e pianificata. E’ importante informare le donne sulla salute riproduttiva”.

La contraccezione è un farmaco, da utilizzare sotto stretto controllo medico

“In Italia il ricorso alla contraccezione è uno dei più bassi tra i Paesi industrializzati. Il documento che l’Associazione degli ostetrici e ginecologi ospedalieri italiani ha contribuito a realizzare per fornire un parere scientifico e specialistico all’Aifa analizza un’ampia varietà di preparati insieme a rischi ed effetti collaterali. Oggi esistono varie formulazioni, è compito del medico trovare quella giusta per ogni specifica esigenza- conclude Viora, che che nel 2018 è stata premiata come una delle migliori ginecologhe al mondo dalla Federazione internazionale dei ginecologi ed ostetrici- Il contraccettivo è un farmaco e proprio per questo va assunto sotto stretto controllo medico”.