PNRR, Governo: "Rimoduliamo il piano, ma senza rinunciare ai fondi"

"Stiamo lavorando per rimodulare il piano" ma l'idea di "rinunciare a parte dei fondi" non è sul tavolo. Lo spiegano fonti di governo a proposito dell'ipotesi, lanciata dal leghista Riccardo Molinari , di rinunciare a parte dei fondi a prestito del Pnrr . "Stiamo lavorando per risolvere le criticità", sottolineando le stesse fonti, ribadendo che il Piano va "rimodulato", eliminando i progetti che non possono essere portati a termine entro il 2026 ma "lo spazio che si libera" sarà utilizzato "su altri progetti per i quali i finanziamenti possono essere spesi entro giugno 2026".

M5s: “Governo spaccato su soldi ottenuti con tanta fatica da Conte”

"In queste ore stiamo assistendo all'ennesima spaccatura all'interno del Governo e la cosa che più preoccupa è che sta avvenendo su un tema cruciale per il nostro Paese, ovvero il Pnrr. Le parole surreali pronunciate dal leghista Riccardo Molinari sulla possibilità di rinunciare a una parte dei soldi del Pnrr sono state in parte smentite da Palazzo Chigi generando caos e confusione. Chi dobbiamo ascoltare, la

Lega o Fratelli d'Italia? Parliamo, tra l'altro, di soldi ottenuti con estrema fatica in Europa da Giuseppe Conte, dopo un lungo braccio di ferro con i Paesi Frugali, e che rappresentano un'occasione unica per il rilancio dell'Italia e per modernizzare e digitalizzare finalmente il nostro Paese. E di fronte a questa sfida di mettere a terra il Pnrr, cosa fa il governo? Quello che tra l'altro in campagna elettorale si era detto pronto, ipotizza persino di perdere risorse per manifesta incapacità di realizzare i progetti. Noi siamo disposti, per il bene del Paese, a collaborare con governo per la messa a terra del Pnrr ma ci dicano veramente cosa hanno in mente!". Così in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue di Camera e Senato.