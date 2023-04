Precipita dal tetto di un capannone: 14enne ricoverato in gravi condizioni

Un gioco tra adolescenti che rischia di finire nel più tragico dei modi.

Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di una fabbrica abbandonata, in via San Michele a Casale sul Sile, provincia di Treviso.

Il giovane era salito in cima con alcune amici e, mentre stava camminando sulla copertura, ha fatto un salto nel vuoto di venti metri.

Il 118 è stato subito allertato e sul posto è giunto anche l'elisoccorso. Il ragazzo è stato intubato sul posto e poi portato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

La prognosi rimane riservata mentre i carabinieri lavorano per ricostruire la dinamica di un grave incidente che sembra a tutti gli effetti il frutto di una bravata da adolescenti.